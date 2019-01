Brady Leman met la main sur l'or en ski cross à Blue Mountain

Leman, de Calgary, a dominé toutes les courses auxquelles il a pris part à partir des huitièmes de finale, venant de l'arrière pour s'emparer du premier rang de la grande finale. Il a devancé le Français Bastien Midol et l'Autrichien Johannes Rohrweck.

Il s'agissait d'une troisième médaille d'or consécutive à Blue Mountain pour Leman, après avoir triomphé en 2012 et en 2017.

« J'ai eu beaucoup de succès alors j'avais beaucoup de confiance en moi avant la course, a affirmé Leman. Aujourd'hui, c'était un peu une bataille mentale pour moi, mais dès que j'ai commencé à prendre part aux courses, il n'y a que ça qui comptait. J'avais du plaisir et j'appréciais l'ambiance. »

Leman a ajouté qu'il pouvait entendre les partisans l'encourager lors de chacune de ses courses.

« C'est tellement amusant de descendre cette piste lors de chaque course. Les enfants sont en rang et te donnent la main lorsque tu te diriges vers la zone de repos. C'est très spécial », a mentionné Leman.

Le Torontois Kevin Drury a gagné la petite finale pour terminer au cinquième échelon alors que Reece Howden, de Cultus Lake, en Colombie-Britannique, a pris la septième position.

La Suissesse Fanny Smith a obtenu un 17e titre de la Coupe du monde en ski cross lorsqu'elle a eu raison de Thompson pour remporter la médaille d'or.

Thompson, de Whistler, en Colombie-Britannique, a raflé la médaille d'or en ski cross aux Jeux olympiques de Sotchi, en 2014. Elle avait conclu l'épreuve en 17e position lors des Jeux de PyeongChang, en février, quatre mois après s'être déchiré le ligament croisé antérieur et le ligament collatéral tibial lors d'une descente d'entraînement.

Il s'agissait d'une troisième médaille cette saison pour Thompson.

« Je crois que j'ai très bien skié lors de chaque course. En finale, j'ai commis une petite erreur lors du saut de l'avant-dernier tour. Ça m'a coûté cher, a analysé Thompson, qui est montée sur le podium en Coupe du monde lors de quatre de ses six départs cette saison et pour une 35e fois en carrière. Je suis très heureuse d'avoir pu grimper sur le podium au Canada. C'est une très belle foule ici et c'est excitant. »

La Suédoise Sandra Naeslund a complété le podium alors que la médaillée d'argent à PyeongChang Brittany Phelan, de Mont-Tremblant, a terminé quatrième de la grande finale.

Phelan a chuté et elle a perdu un ski lors de la dernière moitié de la grande finale.

Le parcours de Kelsey Serwa, de Kelowna, en Colombie-Britannique, s'est arrêté en quarts de finale. Âgée de 29 ans, Serwa a remporté la médaille d'argent aux Jeux de Sotchi.