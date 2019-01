Alex Harvey se retire du Tour de ski

Klaebo a stoppé le chrono à 35 minutes et 7,5 secondes (35:07,5), devançant le Russe Sergey Ustiogov de quatre dixièmes de seconde. Son compatriote Alexander Bolshunov a complété le podium, en 36:15,7.

Cette contre-performance a aussi fait glisser Harvey du 15e au 22e rang du classement général du Tour de ski. Le fondeur âgé de 30 ans compte maintenant rentrer au Québec afin de trouver ce qui ne fonctionne pas pour lui cette saison.

«J'ai essayé de suivre le groupe dans lequel j'étais. Nous rattrapions du temps sur le groupe devant nous et je suis passé à la sixième place, mais je me suis fait larguer au milieu du cinquième tour et j'ai complètement manqué d'énergie», a déclaré Harvey, qui a terminé troisième du Tour de ski de l'année dernière.

«Je ne vais pas participer à la compétition cette fin de semaine, a-t-il ajouté. J'ai eu beaucoup de courses de distance et je dois prendre un peu de temps pour récupérer.»

Les autres Canadiens en lice, Len Valjas et Bob Thompson, ont terminé en 53e et 55e places. Ils occupent les mêmes échelons au classement général.

Chez les dames, Ingvild Flugstad Oestberg a enlevé la poursuite 10 km en 26:21,2. Elle a devancé la Russe Natalia Nepryaeva (26:51,6) et l'Américaine Jessica Diggins (27 : 33,8). Les trois fondeuses occupent les mêmes places au classement général.

La Canadienne Emily Nishikawa a terminé 30e, près de 7:30 derrière, ce qui lui confère le 30e rang également au classement général.

«Je me sentais vraiment très bien aujourd'hui, a confié Nishikawa. J'étais dans une grosse vague de départ et je skiais avec un bon groupe, mais dans le deuxième tour, une fille devant moi est tombée dans la descente vers le stade et j'ai donc perdu beaucoup de temps. Même après une grosse chute, je me sentais vraiment forte. Je me suis levée et j'ai bien skié. J'ai essayé de revenir dans le peloton, mais elles étaient parties. J'étais contente de pouvoir remonter de quelques places de plus.»