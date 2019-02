Pierre Dorion: une semaine pour sauver la face

Le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, et sa garde rapprochée sont d'ailleurs demeurés à Winnipeg hier après le match de la veille contre les Jets pour assister à un match entre les clubs-écoles des Jets et des Predators de Nashville.

Au deuxième entracte, Dorion a même été aperçu en discussions avec le DG des Jets, Kevin Cheveldayoff, dans sa loge.

Les Jets, les Predators, mais aussi les Blue Jackets de Columbus, entre autres, seraient intéressés aux services de Duchene et, ou, de Mark Stone.

Stone, le meilleur compteur de l'équipe, pourrait comme Duchene devenir joueur autonome sans compensation à compter du 1er juillet, mais les espoirs de lui faire signer un nouveau contrat semblent plus élevés que dans le cas de Duchene.

Pierre Dorion est sous pression. Duchene a coûté cher et il n'aura pas complété deux saisons avec l'équipe s'il change de camp.

Revenons au 7 novembre 2017, si vous le permettez, afin de faire la genèse de cet échange.

Les Sénateurs d'Ottawa connaissent alors un début de saison intéressant, campés au 10e rang du classement général, après avoir raté une participation en finale de la Coupe Stanley par un but en prolongation lors du septième match contre Pittsburgh quelques mois plus tôt.

Leur centre numéro un, Kyle Turris, alors âgé de 28 ans, deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison et Ottawa n'est pas prêt à lui offrir un contrat à long terme à un salaire annuel de six millions.

Matt Duchene a 26 ans. Il a connu une année décevante la saison précédente, mais il a marqué 30 buts un an plus tôt. Il a déjà aussi connu une saison de 70 points à 22 ans.

En apparence, l'offre n'est pas vilaine. Turris est cédé aux Predators de Nashville dans cette transaction à trois clubs. Les Sénateurs offrent aussi à l'Avalanche du Colorado un espoir, Shane Bowers, dont le potentiel est limité (l'avenir semble leur donner raison) et un choix de première ronde en 2018.

Vu leur position avantageuse au classement, ce choix de repêchage allait se situer entre le 21e et le 29e rang. Pas si mal comme offre pour un jeune joueur de centre aussi talentueux.

Mais Duchene traînait aussi la réputation d'un vilain leader. Et ce qui ne devait pas se produire s'est produit. Les Sénateurs se sont écroulés lamentablement après l'arrivée du centre de l'Avalanche.

Une clause permettait aux Sénateurs de transférer ce choix en 2019 s'il se situait parmi les 10 premiers en 2018. Ottawa a repêché Brady Tkachuk au quatrième rang en espérant remonter au classement cet hiver et repousser le choix de première ronde offert à l'Avalanche le plus loin possible.

Mais les Sénateurs sont encore plus mauvais cette saison et Duchene n'a rien fait pour effacer sa réputation de leader négatif lors du triste épisode d'Uber l'automne dernier, dans lequel certains joueurs et lui ont vilipendé l'entraîneur adjoint Martin Raymond devant une caméra cachée.

Ottawa occupe le dernier rang du classement général. Leur chance de remporter la loterie du repêchage se situe à 18,5%. L'Avalanche a 16,5% de repêcher au deuxième rang et 14,4% de choisir au troisième rang. Dans le pire des scénarios, ils repêcheront parmi les quatre premiers.

Jack Hughes, 17 ans, 58 points en 30 matchs au sein du programme de développement américain, dont il est le capitaine, et Kaapo Kakko, 18 ans la semaine dernière, un ailier droit de 6 pieds 2 pouces brillant au Championnat mondial junior, 29 points en 35 matchs dans la Ligue d'élite de Finlande, sont toujours considérés comme les deux meilleurs espoirs en prévision du repêchage.

Dorion croyait en début de saison détenir un club hautement compétitif, il se retrouve en reconstruction complète sans un choix d'une telle qualité et avec la perspective de perdre Duchene sans rien obtenir en retour le 1er juillet s'il ne l'échange pas d'ici la date limite des transactions le 25 février.

Les Sénateurs auront au moins réussi à obtenir pour Erik Karlsson un choix de première ronde et un espoir, le centre Josh Norris, dont la progression est intéressante. Norris, présentement blessé, a obtenu un point de moins seulement que Ryan Poehling au Championnat mondial junior.

Par contre, le choix obtenu des Sharks se situe pour l'instant en fin de première ronde puisque San Jose occupe le troisième rang au classement général.

En amassant les espoirs et les choix de première ronde pour Duchene et Stone, Dorion sauvera un peu la face, mais surtout améliorera ses perspectives d'une reconstruction efficace.

La banque de jeunes joueurs de talent est déjà bien garnie. Thomas Chabot, 22 ans, fait déjà oublier Karlsson. Brady Tkachuk est bien implanté dans la LNH à 19 ans, tout comme Colin White. Drake Batherson et Logan Brown dominent dans la Ligue américaine. Alex Formenton montre de belles promesses dans les rangs juniors et il aurait constitué un joueur important pour l'équipe canadienne junior au Championnat mondial n'eut été de sa blessure.

Tout n'est pas négatif pour les Sénateurs. Mais il y a cette tache noire à effacer, le fiasco Duchene, et Dorion pourrait en atténuer les effets désastreux avec une bonne transaction cette semaine.

* * *

