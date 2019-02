 Célébrations: les Hurricanes répliquent aux critiques de Don Cherry 

Les plus récents commentaires de Don Cherry au sujet des Hurricanes de la Caroline et de leurs célébrations de la victoire n'ont pas échappé à l'attention du club de la LNH.

Don Cherry absolutely rips the Carolina Hurricanes for their post-game celebrations 😬 pic.twitter.com/aj7ekDD4f9

«Nous sommes une bande d'imbéciles et nous avons les chandails pour le prouver», ont ajouté les Hurricanes.

Peu de temps après le segment de l'émission, les Hurricanes ont réagi sur leur compte Twitter : «Une minute, est-ce qu'il parlait de nous?» et ils ont modifié le commentaire sur Twitter par: «Ce groupe d'imbéciles et leurs célébrations amusantes.»

The jerk store called...we are now taking orders! 👕 » https://t.co/FWVvmuiYym pic.twitter.com/kDoJdRPvxM

Ces célébrations commencent après une victoire lorsque les joueurs se regroupent au centre de la patinoire en tapant des mains - ce que l'on désigne désormais par l'expression la «vague de tempête». Et les célébrations se poursuivent au PNC Arena de différentes façons depuis le début de la saison.

On a ainsi eu droit aux sauts dans la baie vitrée, à pagayer dans des kayaks imaginaires, au jeu du facteur, à une simulation d'un coup de circuit et, plus récemment, au jeu du limbo.

Cherry a clairement fait savoir samedi qu'il n'était pas de tout favorable à ces initiatives.

«C'est une vraie farce, a réagi Cherry. Les jeunes réagissent ainsi. On ne fait pas cela dans le hockey professionnel. Qui sont ces gars-là, des imbéciles?

«C'est absolument ridicule, ce sont les imbéciles qui agissent ainsi... On n'agit pas ainsi et, en ce qui me concerne, ce sont une bande d'imbéciles.»