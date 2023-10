Guillaume Lefrançois : Alors, la question suivante : quelle est votre prédiction audacieuse de l’année pour les attaquants ? C’est ma meilleure traduction pour « bold prediction », et on m’a refusé « prédiction en caractères gras ». J’y vais avec ceci : Kirby Dach sera le premier centre de cette équipe rendu en mars.

Richard Labbé : Pas fou. Je pense que ça va finir par arriver, mais peut-être pas cette saison.

G.L. : Dach a joué 18:30, Suzuki a joué 21 minutes. Le temps de jeu de Suzuki a été gonflé par les nombreux blessés, et avec sa façon de prendre le contrôle d’un match, un Dach en santé va souvent jouer 20 minutes.

Simon-Olivier Lorange :… et St-Louis a dit qu’il voulait enlever du temps en infériorité numérique à Suzuki.

Mon tour : Rafaël Harvey-Pinard marquera 20 buts. Tout indique qu’il amorcera la saison sur le trio de Kirby Dach. Si ta prédiction s’avère, Guillaume, RHP devrait en bénéficier.

R.L. : Sean Monahan : 40 points.

S.-O.L. : Wow, Richard. Ton cœur doit battre fort après autant d’audace.

R.L. : Audace est mon nom de milieu.

G.L. : Donc tu t’attends à ce que Monahan joue un nombre de matchs qui commence par 7 ou 8 ?

S.-O.L. : Mais 40 points dans le sens de « juste 40 » ou de « bravo pour 40 » ?

RÉPONDS.

R.L. : Quarante et plus à la date limite des transactions, et ensuite, Canadien l’échange à un club en pleine détresse en retour d’un choix de premier tour. Marquez mes mots.

G.L. : Cette discussion autour du chiffre 40 me rappelle que notre fidèle lecteur Donald St-Pierre m’a écrit à la suite du Mauvaise conduite où je disais que je portais le 40. Il disait en gros que, pour un gardien francophone, c’est le pire numéro « parce qu’il faut pas quarante ».

G.L. : Vous comprenez que je suis fan de ce type de gag.

R.L. : Moi aussi.

S.-O.L. : Pour notre culture générale à tous, à la date limite des transactions, l’an dernier, Nick Suzuki était le seul joueur du CH qui avait accumulé au moins 40 points (48). Le suivant était Cole Caufield (36), qui n’avait pas joué depuis deux mois.

G.L. : Bons temps.

R.L. : Donc tu es en train de dire qu’il y a une chance ?

S.-O.L. : Donc si Sean Monahan a 40 points à ce moment-là, oui, une équipe pourra garrocher à Kent Hughes un choix de 1er tour.

R.L. : Ce serait le scénario rêvé pour Canadien.

S.-O.L. :… à moins qu’il ait signé une prolongation de contrat d’ici là. S’il peut rester en santé, je pense que c’est le genre de joueur que la direction aimerait garder dans le giron du club.

G.L. : Assez d’accord avec toi.

S.-O.L. : Aussi, il faudra bien en sortir un jour, de cette reconstruction.

R.L. : Surtout qu’on ignore la date de la fin des travaux, contrairement au pont-tunnel.

G.L. : Et un Monahan à moyen terme donnerait du temps à Owen Beck pour se développer. Le Canadien ne regorge pas de jeunes centres prometteurs dans ses filiales.

*Dans son oléoduc, en fait.

S.-O.L. : Encore que si Alex Newhook émerge comme un joueur de centre fiable, ne serait-ce qu’en augmentant son efficacité au cercle de mise en jeu, il n’y aura pas le feu.

R.L. : Je demeure sur la clôture par rapport à Newhook.

S.-O.L. : J’allais justement vous demander : Newhook, vous le sentez ?

R.L. : Le jury est encore en train de délibérer.

S.-O.L. : Son camp d’entraînement ne m’a pas fait vibrer.

R.L. : Non. Et comme 3e centre, peut-être à court terme, mais pas plus. Tu ne peux pas prétendre à de grandes choses avec lui comme 3e centre, je pense.

G.L. : Je sens un joueur de 3e trio. Ce qui, autant pour le prix payé (31e choix + 37e choix) que pour son contrat, ne serait pas un scandale.

R.L. : Mais comme centre ? Non.

S.-O.L. : Exactement. Un cas classique de rapport coût/bénéfice avantageux.

G.L. : Je crois qu’on a fait le tour de toutes les questions existentielles du moment. J’en avais une petite dernière avant de se quitter.

Le 3e lien doit-il passer par l’île d’Orléans ou plutôt à l’ouest de Québec ?

Bon, votre silence me fait croire que ce n’est pas ici qu’on va régler ça.

R.L. : Par le retour des Nordiques.

S.-O.L. : Richard pour la victoire.

C’était plaisant, tout ça. On recommence au début des séries ?

R.L. : Beau travail, les amis, on a réglé tous les dossiers. Maintenant, la direction du Canadien n’a qu’à faire imprimer et coller ça sur le frigo.

G.L. : C’est fou pareil. Toutes ces solutions-là, gratuites en plus.