(Fort Lauderdale) On ne sait trop si les Panthers vont gagner le deuxième match de la finale, lundi soir à Sunrise, mais en tout cas, ils vont être prêts.

Après l’entraînement matinal de lundi, on pouvait voir dans le vestiaire du club un entraîneur en patins en train de se promener avec son ordinateur dans le vestiaire. Cet homme, c’est Jamie Kompon, un des assistants à Paul Maurice, l’entraîneur en chef.

Un à un, des joueurs du club se sont assis avec lui, devant leur casier, pour regarder ses extraits vidéo et pour tenter de comprendre des aspects du jeu. Carter Verhaeghe, entre autres, a dû passer une dizaine de minutes avec lui, au moins.

Peut-être que tout ça va aider à museler, encore, les gros canons des Oilers d’Edmonton, qui ont été très silencieux ici lors du match numéro un, samedi soir. Les Panthers en ont profité pour saisir une avance de 1-0 dans cette série finale de la Coupe Stanley.

PHOTO JIM RASSOL, ARCHIVES USA TODAY SPORTS FOURNE PAR REUTERS CON « Les Oilers ont eu des occasions de marquer lors du premier match, mais Bob (le gardien Sergei Bobrovsky) a été immense. »

« C’est un défi que de faire face à une telle équipe, et pour nous, de relever ce défi, ça devient une question de fierté, a noté le défenseur Aaron Ekblad. Les Oilers ont eu des occasions de marquer lors du premier match, mais Bob (le gardien Sergei Bobrovsky) a été immense, nos attaquants se replient, et on a pu faire le travail. »

Selon Ekblad, ce style de jeu n’est rien de nouveau pour les Panthers.

Les Oilers ont des joueurs de premier plan, mais nous avons eu une mentalité défensive en premier pendant toute la saison, a-t-il ajouté. Alors nous sommes prêts. Tous les joueurs ici ont choisi d’adhérer à cette mentalité et à ce système de jeu. Aaron Ekblad

Les joueurs des deux équipes auront ensuite une pause de deux jours avant le match numéro trois, qui sera présenté jeudi soir à Edmonton. Cela suppose un très long vol vers l’Alberta pour les deux équipes, mais cela ne semble pas trop inquiéter Verhaeghe.

« Ce ne sera pas tellement un problème, a dit l’attaquant. Mais avant de penser à ça, il y a un match lundi soir ! »

Desharnais de retour

Par ailleurs, les Oilers vont effectuer un chagement à leur formation en vue de lundi soir : le défenseur québécois Vincent Desharnais, laissé de côté lors du premier match de la finale, sera de retour dans la formation. Il prendra la place de Cody Ceci.

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Le défenseur québécois Vincent Desharnais

« C’est la raison pour laquelle l’équipe est rendue ici, a expliqué Desharnais lundi midi. C’est parce que tout le monde accepte son rôle. Que ce soit un gars comme Corey Perry, qui a disputé plus de 1000 matchs, ou moi, qui a disputé un peu plus de 100 matchs, il faut comprendre son rôle. Ce n’est pas à propos d’un seul un joueur. On essaie de gagner la Coupe Stanley. »