Aleksander Barkov et Aaron Ekblad ont joué six ans ensemble en Floride avant l’arrivée du directeur général Bill Zito, à l’automne 2020. Ils ont remporté deux maigres matchs éliminatoires avec les Panthers.

Ils sont les seuls vestiges de l’administration précédente, avec le gardien Sergei Bobrovsky, embauché par Dale Tallon en juillet 2019 moyennant un contrat de 70 millions pour sept ans.

On ne gagne pas nécessairement avec un gardien de 10 millions et des joueurs repêchés parmi les trois premiers (Jonathan Huberdeau complétait le trio avec Barkov et Ekblad).

Zito, diplômé de la faculté de droit à la prestigieuse Université Yale, a d’abord exercé dans de grands cabinets de New York et Chicago, puis fondé une agence de joueurs devenue l’une des plus importantes du hockey. Il a ensuite travaillé quelques saisons auprès de Jarmo Kekalainen à Columbus, avant d’accepter le poste en Floride.

Zito a pris des décisions courageuses dès son arrivée. Mike Hoffman venait de connaître une saison de 59 points, dont 29 buts, en seulement 69 matchs, 71 points et 34 buts au prorata d’une année complète. Evgeny Dadonov a terminé au quatrième rang des compteurs de l’équipe, derrière Hoffman, avec 47 points, dont 25 buts, en 69 matchs également. Hoffman et Dadonov n’ont pas été retenus. Ils ont été remplacés par des joueurs obtenus pour une bouchée de pain.

Il fallait de l’audace pour échanger le deuxième compteur de la LNH derrière Connor McDavid en 2021-2022, Jonathan Huberdeau, un défenseur droitier de 44 points, MacKenzie Weegar, et un choix de premier tour pour un seul joueur, Matthew Tkachuk.

En bon avocat et ancien agent, Zito avait fait le calcul. Tkachuk, 24 ans, voulait quitter Calgary. Huberdeau et Weegar approchaient la trentaine et étaient à un an de l’autonomie complète. Zito était prêt à faire un pas de recul pour deux bonds en avant à plus long terme. Il n’a jamais eu à reculer.

Zito est en finale de la Coupe Stanley pour une deuxième année consécutive avec l’un des meilleurs attaquants de la LNH, âgé de seulement 26 ans. Les salaires d’Huberdeau, 31 ans, et Weegar, 30 ans, occuperont 16,7 millions de la masse des Flames de Calgary, un club en phase de rajeunissement, jusqu’en… 2031.

Sa façon d’entourer Barkov, Ekblad et Bobrovsky est hallucinante. Zito a restructuré son département des gardiens de but en embauchant le légendaire entraîneur québécois François Allaire en 2020, appuyé par Roberto Luongo, conseiller spécial du DG. Au fil des dernières années, Bobrovsky est passé de gardien médiocre surpayé à star des séries.

PHOTO JIM RASSOL, USA TODAY SPORTS Sergei Bobrovsky (72) et Aaron Ekblad (5)

Barkov joue au centre de Carter Verhaeghe et Sam Reinhart. Verhaeghe, 28 ans, vient de connaître des saisons de 42 et 34 buts. Il a 18 points en 19 matchs éliminatoires ce printemps. Zito l’a d’abord embauché pour deux ans, moyennant 1 million par année, en octobre 2020, l’une de ses premières décisions à la suite des départs d’Hoffman et Dadonov.

Verhaeghe coûte désormais 4,1 millions par saison, à la deuxième année d’un contrat de trois ans. Brendan Gallagher, Josh Anderson et Christian Dvorak touchent davantage à Montréal.

Reinhart, 28 ans, vient de marquer 57 buts. Il en avait obtenu 31 et 33 lors des deux années précédentes. Zito a offert aux Sabres le jeune gardien Devon Levi et le 28e choix au total, devenu Jiri Kulich. Les deux clubs sont heureux dans leurs contextes respectifs.

Le deuxième centre des Panthers, la peste Sam Bennett, constitue un autre cadeau de l’ancien directeur général des Flames, Brad Treliving. Zito l’a obtenu pour un choix de fin de deuxième tour et Emil Heineman, échangé au Canadien par la suite avec un choix de premier tour pour Tyler Toffoli. Ce choix de deuxième tour des Panthers est passé à Seattle pour un joueur de location, Calle Jarnkrok.

L’ailier droit au sein du deuxième trio avec Bennett et Tkachuk, Evan Rodrigues, a trois buts jusqu’ici en finale. Il a obtenu 39 points en saison. Embauché pour un salaire annuel de 3 millions l’été dernier…

En défense, le meilleur du groupe, Gustav Forsling, 23 : 21 d’utilisation, 11 points en 19 matchs, fiche de +14, a été obtenu… au ballottage. Brandon Montour a été acquis des Sabres pour un choix de troisième tour (Stiven Sardarian). Niko Mikkola a été embauché sur le marché des joueurs autonomes l’été dernier : 2,5 millions par saison pour trois ans. Les membres de la troisième paire, Oliver Ekman-Larsson et Dmitry Kulikov, deux joueurs d’expérience jadis repêchés dans le top 15, coûtent 3,25 millions à deux.

Le taux d’imposition avantage évidemment les Panthers. Zito n’a pas été parfait en faisant chou blanc avec ses joueurs de location Ben Chiarot et Claude Giroux (erreur qu’il n’a jamais répétée). Mais il représente un modèle pour bien des gestionnaires dans la LNH.

Il a été nommé parmi les finalistes au trophée remis au DG par excellence trois fois en quatre ans. Il ne l’a jamais remporté. Parions qu’il préfère une Coupe Stanley…

Un coup salaud

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Leon Draisaitl

Oubliez le statut de grande vedette de Leon Draisaitl un moment. Son coup de coude à la tête d’Aleksander Barkov, lundi soir, constituait une tentative de blessure. Un geste salaud et prémédité. Draisaitl a été puni deux minutes sur ce jeu. Un manque de courage des arbitres. La LNH en aura-t-elle plus aujourd’hui ?