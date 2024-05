(Dallas) Jake Oettinger a effectué 28 arrêts et les Stars de Dallas ont vaincu les Oilers d’Edmonton 3-1, samedi, pour créer l’égalité 1-1 en finale de l’Ouest.

La Presse Canadienne

Mason Marchment a inscrit le but décisif en début de troisième période. Jamie Benn et Esa Lindell ont aussi trouvé le fond du filet dans la victoire.

Connor Brown a été l’unique buteur des Oilers. Stuart Skinner a repoussé 28 rondelles.

Les Stars étaient toujours privés de Roope Hintz, qui a raté un quatrième match de suite en raison d’une blessure au haut du corps. Dans le clan des Oilers, Adam Henrique était à l’écart pour une septième partie d’affilée.

Cette série se déplacera à Edmonton pour les deux prochaines rencontres, lundi et mercredi.

Les Oilers tentent d’accéder à la finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 2006. Les Stars disputent pour leur part une deuxième finale de l’Ouest consécutive après avoir été éliminés en six parties par les Golden Knights de Vegas, l’année dernière.

De l’action rapidement

Les Stars ont pris les devants pour la première fois dans cette série après seulement 3 : 39 de jeu. Lors d’une descente à deux contre un, Benn a opté pour un tir bas qui a déjoué Skinner du côté du bâton.

Ce but semble avoir fouetté les Oilers, qui ont répliqué 44 secondes plus tard par l’entremise de Brown. Ce dernier a récupéré un retour et a placé la rondelle entre les jambières d’Oettinger. C’était son premier but des éliminatoires.

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Le gardien des Stars Jake Oettinger frustre Mattias Janmark.

Les Oilers ont continué d’appliquer de la pression et ont dominé 16-4 au chapitre des tirs au premier vingt. Mais le vent a tourné par la suite.

Malgré une deuxième période sans but, les Stars ont lentement repris le dessus, et ils ont marqué à 3 : 41 du dernier engagement. Marchment a fait dévier un tir de la pointe de Ryan Suter.

Lindell a ensuite ajouté le but d’assurance dans une cage déserte à 17 : 57. Sutter avait préalablement bloqué un tir dans sa propre zone pour permettre aux favoris locaux de conserver l’avance.

Benn a écopé d’une pénalité pour un geste d’accrochage avec 90 secondes à jouer et les Oilers ont demandé un temps d’arrêt pour s’organiser. Evander Kane a toutefois mis un terme à la supériorité numérique des siens en étant lui-même pénalisé.