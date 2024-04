Un lent début de saison et plusieurs échanges ont bouleversé la saison

(Calgary) Plus de victoires et la construction d’un nouvel aréna convaincront plus de joueurs de la LNH que Calgary est un endroit intéressant où jouer, ont déclaré certains joueurs des Flames, qui rangeaient leur équipement, vendredi.

Donna Spencer La Presse Canadienne

Les Flames (38-39-5) ont fini la saison à 17 points d’une place en séries. La troupe canadienne a raté le bal printanier pour la deuxième année de suite et n’a remporté que deux rondes éliminatoires lors des 20 dernières années.

Un lent début de campagne et des échanges pour des joueurs importants ne voulant pas prolonger avec l’équipe ont nui à la progression des Flames.

Les Flames avaient une fiche gagnante en novembre, janvier et février, navigant près d’une place donnant accès aux séries, mais à la date limite des transactions la situation n’était plus la même.

Des sept joueurs de l’équipe ayant une année restante à leur contrat il y a un an, seul Mikael Backlund a signé une prolongation de contrat. Tyler Toffoli et quatre autres joueurs ont été échangés.

Le directeur général des Flames, Craig Conroy, a également échangé son centre étoile Elias Lindholm et les défenseurs Chris Tanev, Noah Hanifin et Nikita Zadorov. Ces derniers n’arrivaient pas à s’entendre sur un nouveau contrat.

« Notre direction ne l’a pas eu facile, a dit l’attaquant Blake Coleman. Il y a eu beaucoup d’affaires contractuelles à gérer et les gars n’étaient pas totalement certains s’ils allaient rester, ou voulaient rester.

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Blake Coleman

Nous devions trouver des façons de surmonter ça. En grande partie, nous nous sommes tirés dans le pied et les gars se sont occupés de leurs affaires, mais au final, nous avons perdu plusieurs très bons joueurs et des coéquipiers et amis. Blake Coleman

L’ailier Dillon Dubé, joueur autonome avec compensation, s’est absenté des Flames pour une durée indéterminée le 21 janvier dernier, lorsque des membres de l’équipe junior de hockey du Canada de 2018 ont été accusés d’agression sexuelle, dont lui. Les allégations n’ont pas encore été prouvées devant les tribunaux.

Le défenseur Oliver Kylington est revenu au jeu en janvier, après s’être absenté durant une saison et demie pour prendre soin de sa santé mentale.

Il s’agissait donc d’une saison animée pour le nouveau directeur général et le nouvel entraîneur-chef de l’équipe, Ryan Huska. Conroy et Huska agissaient à titre d’adjoints avant de prendre en charge leur rôle principal respectif.

« Je n’ai jamais senti que l’effort n’y était pas cette année, a mentionné Conroy. Le début de saison nous a vraiment fait mal. Si ce n’était pas de ça, qui sait ? C’est sûr que ça ne change pas le fait que nous avions quand même à échanger certains joueurs que nous n’arrivions pas à trouver de terrain d’entente pour des prolongations de contrat. »

En retour, les Flames ont acquis les attaquants Yegor Sharangovich et Andrei Kuzmenko, ainsi que le défenseur Danill Miromanov. De plus, l’acquisition de quatre espoirs et sept choix de repêchage, dont deux de première ronde, indiquaient une réorganisation du personnel.

Le défenseur MacKenzie Weegar a déclaré que gagner et participer aux séries sont deux atouts principaux pour les joueurs.

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS MacKenzie Weegar

« Je ne sais pas s’il y a ce nuage noir au-dessus de Calgary en ce moment, mais c’est de trouver un moyen de changer cela, de redonner le goût aux joueurs de jouer ici, a partagé Weegar. C’est ça, rétablir cette culture gagnante. »

La ville a un accord en place avec les Flames pour remplacer le Saddledome, vieux de 41 ans, qui est le plus vieil aréna de la LNH derrière le Madison Square Garden, de New York. Les travaux n’ont toutefois pas commencé.

« J’aime jouer au Saddledome, mais c’est l’un des plus vieux, a lancé Backlund, qui est devenu le capitaine de l’équipe à sa 16e année avec les Flames. C’est un facteur important pour les joueurs, je suis certain. C’est en cours. J’espère que cela sera fait plus tôt que tard. J’adorerai jouer dans cet aréna, mais ils doivent commencer ça bientôt. Je ne rajeunis pas. »

Quelques éléments positifs ont tout de même marqué la saison des Flames.

Weegar (20) et Coleman (30) ont établi des sommets en carrière pour les buts. Sharangovich est devenu le Biélorusse connaissant la saison la plus productive dans la LNH, avec 31 buts et 28 aides.

Nazem Kadri a inscrit 29 buts et 46 aides et a connu sa deuxième meilleure saison en carrière avec 75 points. Il avait récolté 87 points avec l’Avalanche du Colorado, en 2021-22.