Salt Lake City, ça mange quoi en hiver ?

Connaissez-vous quelqu’un qui a déjà visité Salt Lake City ? Si vous répondez Ben Cahoon parce qu’il a signé votre chandail des Alouettes en 2006, ça ne compte pas. On badine, mais la ville des saints, comme on la surnomme, arrive loin derrière New York, Boston, Chicago, Buffalo et Miami parmi les destinations prisées des Québécois. Portrait-robot de la petite nouvelle de la LNH.