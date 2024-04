Le match des Coyotes contre les Oilers d’Edmonton mercredi marquera probablement la fin d’une époque – 28 ans de hauts et de bas, menant vers un déménagement anticipé vers l’Utah.

(Tempe) Le Mullett Arena, le plus petit des domiciles de la LNH, a fini par être un gros problème pour les Coyotes de l’Arizona.

John Marshall Associated Press

« C’est dévastateur, a dit Ryan Travis, détenteur de billets de saison des Coyotes depuis 2001. C’est plus que du hockey pour moi. Ils ont toujours fait partie du paysage pour ma famille, mes enfants jouent au hockey et j’ai tellement de souvenirs. C’est difficile de penser qu’ils ne seraient plus ici. »

Le mantra des Coyotes a longtemps été que l’organisation était là pour rester.

Mais à moins d’un revirement imprévu, le propriétaire Alex Meruelo vendra bientôt le club au propriétaire du Jazz de l’Utah Ryan Smith, qui a milité pour avoir une équipe de la LNH à Salt Lake City.

Meruelo avait résisté à de nombreuses tentatives d’achat depuis qu’il a acquis les Coyotes en 2019, disant qu’il trouverait un moyen de la faire fonctionner en Arizona, malgré les obstacles.

Le développeur milliardaire a manqué de cartes à jouer lorsque la LNH et l’AJLNH se sont opposés au projet de continuer à jouer au Mullett Arena de 5000 places, construit pour ASU, pendant qu’il cherchait une résidence permanente pour le club.

Meruelo et les Coyotes veulent un terrain pour un projet de plusieurs milliards dans le nord de Phoenix qui comprendrait un nouvel aréna, mais des retards ont repoussé la vente aux enchères jusqu’en juin.

Sans garantie de construire un nouvel aréna, Meruelo a choisi de vendre les Coyotes pour 1,2 milliard dont 200 m $ seront distribués aux propriétaires de la LNH à titre de frais de déménagement.

Les gens des opérations commerciales des Coyotes tentent de sécuriser et développer le terrain de Phoenix.

S’il est terminé dans cinq ans, ça donnera au groupe de Meruelo l’opportunité de démarrer une équipe d’expansion.

C’est une petite lueur au bout du tunnel pour les partisans des Coyotes. La réalité est toutefois qu’ils n’auront pas d’équipe de hockey pendant les prochaines années, à tout le moins.

Les Coyotes ont toujours semblé être dans la tourmente après avoir déménagé de Winnipeg, en 1996.

L’équipe a d’abord partagé un aréna au centre-ville de Phoenix avec les Suns de la NBA avant de déménager à Glendale, en 2003.

Les Coyotes avaient un contrat de location à long terme de plusieurs millions avec Glendale, mais la ville s’est retirée de l’accord en 2015.

L’équipe a conclu un accord pour jouer au Mullett Arena jusqu’à ce qu’elle puisse trouver un domicile permanent.

On a cru avoir trouvé la solution près du centre-ville de Tempe.

Par contre, l’an dernier, les électeurs ont clairement rejeté un référendum sur un quartier de divertissement qui comprendrait un nouvel aréna.

Un groupe comprenant le développeur Steve Ellman et le membre du Panthéon Wayne Gretzky a connu des difficultés financières et a vendu l’équipe au magnat du camionnage Jerry Moyes en 2005.

Moyes a déposé son bilan en 2009, puis la LNH a géré la formation pour les quatre années suivantes.

Les Coyotes ont ensuite changé de mains trois fois avant que Meruelo achète une participation majoritaire du gestionnaire de fonds spéculatifs Andrew Barroway, il y a cinq ans.

Les Coyotes ont atteint la finale de l’Ouest en 2012 mais ils n’ont pas atteint à nouveau les séries avant 2020, dans la bulle créée en lien à la pandémie.

Être sous le contrôle de la LNH limitait les ressources et même lorsqu’ils essayaient de faire de grosses transactions, ça fonctionnait rarement.

L’assistance était parmi les pires de la ligue, avant même le déménagement au Mullett Arena.

Le directeur général Bill Armstrong a opté pour une reconstruction totale il y a trois ans, échangeant de nombreux vétérans pour obtenir des choix au repêchage.

Le club terminera la saison actuelle à la 13e place à l’Ouest, avec une fiche de 35-41-5 avant le match de mercredi.