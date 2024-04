(New York) La LNH a affirmé mardi avoir établi un record d’assistance en une saison avec plus de 22,5 millions de spectateurs.

Associated Press

La ligue a dit que la nouvelle marque de 22 560 634 spectateurs a été établie avec 18 rencontres à disputer à la saison, précisant que les arénas et stades utilisés ont été occupés à 97 % de capacité. La saison prend fin jeudi et les éliminatoires se mettront en branle samedi.

Le record précédent était de 22 436 532, établi la saison dernière. Il s’agit de la troisième saison disputée par 32 équipes.

Près de 80 000 personnes ont vu les Rangers et les Islanders de New York jouer au MetLife Stadium en février, en faisant le match joué devant le plus grand nombre de spectateurs en 106 ans d’existence de la LNH.

La Classique hivernale, jouée au T-Mobile Park de Seattle, la Classique Héritage, au Stade du Commonwealth d’Edmonton et les matchs de la Série globale, à l’Avicii Arena de Stockholm, ont aussi contribué à établir cette marque.

La saison devrait rapporter des revenus de près de 6,2 milliards US à la ligue.