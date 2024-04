(Montréal) Le Canadien a été incapable de terminer sa saison en beauté.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Patrick Kane a tranché en fusillade et le club montréalais a perdu 5-4 face aux Red Wings de Detroit en clôture de sa campagne 2023-24, mardi soir au Centre Bell.

Le Tricolore (30-36-16) a donc été incapable d’égaler son nombre de victoires de la saison 2022-23 (31). Cependant, il a récolté huit points de plus que la saison dernière (31-46-6).

Kane a été le seul à marquer lors de la séance de tirs de barrage. Le Tricolore a donc conclu sa saison sur une séquence de quatre revers, tous en bris d’égalité.

Juraj Slafkovsky et Brendan Gallagher ont récolté chacun un but et une aide, tandis qu’Alex Newhook et Cole Caufield ont également marqué pour le Canadien. Cayden Primeau a repoussé 36 tirs.

Brendan Gallagher devant Ben Chiarot et James Reimer

Du côté des Red Wings (41-32-9), Daniel Sprong a amassé un but et une aide, tandis que Moritz Seider, Joe Veleno et David Perron ont aussi touché la cible. Shayne Gostisbehere a récolté deux aides et James Reimer a effectué 29 arrêts.

Les Red Wings ont malgré tout été éliminés de la course aux séries en vertu de la victoire de 2-1 des Capitals de Washington face aux Flyers de Philadelphie.

Le défenseur Logan Mailloux disputait un premier match dans la LNH. L’Ontarien âgé de 21 ans a été sélectionné par le Tricolore au 31e rang de la séance de repêchage de la LNH en 2021, et ce, même s’il a été reconnu coupable d’un crime à caractère sexuel en 2020, en Suède.

La LNH a donné sa bénédiction pour l’arrivée de Mailloux dans la LNH.

« Nous avons rencontré Logan Mailloux à plusieurs reprises au cours des huit ou 10 derniers mois. Nous croyons qu’il est conscient de la gravité des gestes qu’il a posés et qu’il souhaite s’améliorer et prendre des décisions plus responsables à l’avenir. Il a obtenu le feu vert pour jouer dans la Ligue nationale de hockey », pouvait-on lire dans un communiqué émis par le circuit Bettman, mardi matin.

L’attaquant Tanner Pearson a aussi été inséré dans la formation du Tricolore. Johnathan Kovacevic et Jesse Ylönen ont été laissés de côté.

Cayden Primeau

Michael Pezzetta n’a pas complété la rencontre. L’attaquant a semblé se blesser à l’épaule droite en encaissant une mise en échec de Veleno tôt en première période et il n’est pas revenu au jeu.

La direction du Canadien offrira son bilan de la dernière campagne dès mercredi matin. Plusieurs joueurs livreront aussi leurs états d’âme au cours de la journée.

En queue de poisson

Le Canadien a été le premier à cogner à la porte. Un revirement provoqué par Slafkovsky a mené à une attaque à deux contre le gardien du Tricolore. Slafkovsky a toutefois raté la cible après un échange avec Caufield.

Newhook a ouvert la marque à 11 : 32. Il a tout juste déjoué Reimer grâce à un tir sur réception à la suite d’une passe de Gallagher lors d’une attaque à deux contre un.

Sur la séquence, Newhook a amassé un 100e point en carrière dans la LNH. Il a aussi fracassé son sommet personnel avec un 34e point cette saison, en seulement 55 parties.

Les Red Wings ont répliqué avec 1 : 31 à faire au premier vingt. Un long tir de Seider à partir de la ligne bleue a fait bouger les cordages. La rondelle a semblé dévier en cours de chemin, possiblement sur le patin de Nick Suzuki.

L’attaquant des Red Wings Alex DeBrincat a atteint le poteau tôt en deuxième période, après un bête revirement de Josh Anderson à la ligne bleue du Canadien.

Gallagher a ensuite redonné les devants au Tricolore à 6 : 17. Reimer a échappé un lancer de Joel Armia lors d’une autre attaque en surnombre du club local. Gallagher n’a eu qu’à pousser la rondelle derrière la ligne des buts.

Newhook a à son tour atteint le poteau pour le Canadien, puis Caufield a creusé l’écart quelques instants plus tard, à 10 : 09. L’Américain a marqué sur un retour après une splendide mise en scène de Suzuki pour un lancer sur réception de Slafkovsky.

Les Red Wings ont réduit l’écart à un seul but seulement 36 secondes plus tard. Primeau a semblé perdre de vue la rondelle après un tir de Gostisbehere et Veleno l’a complètement surpris sur le retour.

Reimer a gardé les siens dans le coup avec un arrêt spectaculaire avec environ trois minutes à faire en deuxième période, pendant un avantage numérique du Canadien. Il a réussi l’arrêt avec son bouclier après une passe transversale de Suzuki vers Caufield, qui croyait avoir un filet ouvert devant lui.

Ses coéquipiers l’ont remercié en créant l’égalité 3-3 après 3 : 31 de jeu en troisième période. Sprong a surpris Primeau à partir de l’arrière de la ligne des buts, faisant ricocher la rondelle contre l’intérieur de la jambière droite du gardien américain.

Après un autre arrêt important de Reimer contre Suzuki, qui s’était échappé, Slafkovsky a donné à nouveau les devants au Canadien avec 7 : 14 à faire en temps réglementaire. Le Slovaque âgé de 20 ans a été crédité de son 20e but et de son 50e point de la saison quand un tir de Lane Hutson l’a touché avant de franchir la ligne des buts, au grand plaisir des spectateurs.

Un dégagement refusé avec 7,7 secondes à faire a permis aux Red Wings de prolonger le suspense. Perron a marqué avec 3,3 secondes à écouler au cadran, grâce à un puissant tir sur réception.

Kane a finalement joué les héros en fusillade.