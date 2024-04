(Detroit) Dans un match sans enjeu pour le Canadien de Montréal, lundi soir, tous les regards des partisans montréalais étaient rivés sur le défenseur américain Lane Hutson, qui disputait son premier match dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse Canadienne

Relisez notre couverture en direct

Consultez le sommaire du match

Hutson a réussi son entrée en récoltant une mention d’aide dès sa deuxième présence sur la glace, mais Lucas Raymond a touché la cible en prolongation pour procurer une victoire de 5-4 aux Red Wings de Detroit.

Raymond avait préalablement créé l’égalité avec 77 secondes à jouer pour couronner une remontée de deux buts des Red Wings lors des 10 dernières minutes de jeu en troisième période. La formation de Detroit a ainsi évité l’élimination.

Sélectionné en deuxième ronde en 2022, Hutson a accepté vendredi un contrat de recrue de trois ans quelques heures après l’élimination de l’Université de Boston dans la NCAA. En prenant part à ce match, l’athlète de 20 ans originaire du Michigan a brûlé la première année de son pacte.

Il a passé 21 : 54 sur la glace, terminant avec un point et un différentiel de moins-1.

Brendan Gallagher a réussi un doublé pour le Canadien, qui a perdu un troisième match d’affilée. Justin Barron et Rafaël Harvey-Pinard ont aussi marqué dans la défaite.

Jake Evans a récolté trois mentions d’aide et Samuel Montembeault a repoussé 30 rondelles.

Tout comme Raymond, J. T. Compher a fait bouger les cordages deux fois pour les Red Wings. Alex DeBrincat a aussi enfilé l’aiguille et Alex Lyon a effectué 17 arrêts.

Les Red Wings et les Capitals de Washington ont maintenant 89 points, mais la troupe d’Alexander Ovechkin détient l’avantage au bris d’égalité et occupe actuellement la deuxième place parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Est.

Le Tricolore conclura sa saison mardi au Centre Bell, contre ces mêmes Red Wings.

Encore le premier but

Malgré l’importance de cette rencontre pour les Red Wings, c’est le Canadien qui a amorcé le match en force en inscrivant rapidement les deux premiers buts.

Hutson a été à l’origine du premier filet du match, inscrit par Gallagher. Le défenseur a transporté la rondelle de la ligne bleue jusqu’au cercle droit des mises au jeu avant de décocher un tir. Bien posté devant le filet, Gallagher a frappé le retour du revers à 4 : 25 pour marquer son 14e filet de la campagne.

C’était un cinquième match consécutif avec le premier but pour le Bleu-Blanc-Rouge.

Barron a ensuite doublé l’avance des visiteurs seulement 1 : 50 plus tard. Placé en retrait lors d’une descente à trois contre deux, il a capté avec la main une passe lobée de Josh Anderson et a fouetté une rondelle bondissante pour surprendre Lyon au-dessus de son épaule droite.

Moins de deux minutes plus tard, Compher s’est assuré de garder son équipe dans le coup avec son 18e de la saison. Le tir initial de DeBrincat a touché le poteau à la droite du gardien et s’est retrouvé aux pieds de Compher, de l’autre côté. Il en a profité pour placer la rondelle dans une cage déserte pendant que Montembeault était couché sur la glace.

Harvey-Pinard a redonné deux buts d’avance à la Sainte-Flanelle à 5 : 15 du deuxième engagement. Rapide, il s’est faufilé entre les deux défenseurs des Red Wings avant d’accepter une passe d’Evans et de déjouer Lyon.

Gallagher et Compher ont ensuite complété leurs doublés à 33 secondes d’intervalle pour porter la marque à 4-2.

DeBrincat a redonné espoir aux partisans réunis au Little Caesars Arena en réduisant l’écart à un seul but avec 9 : 22 à écouler au troisième vingt, et Raymond a envoyé les deux équipes en prolongation avec son 30e but de la saison alors que Lyon était au banc au profit d’un sixième patineur.

Raymond a ensuite joué les héros à 4 : 35 de la période supplémentaire.