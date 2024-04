La Finlande défait la Suisse et accède au carré d’as

(Utica, N. Y.) Susanna Tapani a inscrit le but victorieux et a ajouté une mention d’aide à sa fiche pour la Finlande, qui a pris la mesure de la Suisse 3-1 et obtenu son billet pour les demi-finales du Championnat du monde de hockey féminin, jeudi.

La Presse Canadienne

Le filet de Tapani s’est produit à 16 : 34 de la période médiane, après qu’elle eut redirigé un tir de Petra Nieminen derrière la gardienne suisse Andrea Braendli.

Nieminen et Nelli Laitinen ont aussi engrangé un but et une passe chacune pour la Finlande.

Ivana Wey a ouvert la marque à 1 : 22 du premier tiers pour la Suisse, mais les Finlandaises n’ont jamais été inquiétées par la suite.

Sanni Ahola a effectué 16 arrêts devant la cage de la Finlande.

Braendli a repoussé 34 tirs pour la Suisse, qui avait atteint les quarts de finale du tournoi après avoir terminé au cinquième rang du groupe A. La Suisse n’avait d’ailleurs pu obtenir la moindre victoire pendant la phase préliminaire du tournoi.

Tchéquie 1 — Allemagne 0

Daniela Pejsova a dénoué l’impasse alors qu’il ne restait qu’un peu plus de sept minutes à écouler au match et la Tchéquie a accédé à la demi-finale du tournoi en blanchissant l’Allemagne 1-0.

La Tchéquie, dirigée par l’ancienne défenseure canadienne Carla MacLeod, a remporté la médaille de bronze à cet évènement il y a deux ans.

Klara Peslarova a réalisé 16 arrêts pour signer le jeu blanc pour la Tchéquie.

Sandra Abstrieter, qui joue pour l’équipe d’Ottawa dans la LPHF, a repoussé 23 lancers pour l’Allemagne.

Les Allemandes ont eu l’occasion de créer l’égalité en fin de rencontre lorsque l’attaquante Denisa Krizova a écopé une pénalité majeure de cinq minutes, mais la Tchéquie a tenu le coup.

États-Unis 10 — Japon 0

Abbey Murphy et Alex Carpenter ont chacune récolté deux buts alors que les Américaines, championnes en titre, ont battu le Japon 10-0 pour atteindre les demi-finales.

Hilary Knight, Caroline Harvey, Tessa Janecke, Lacey Eden, Kirsten Simms et Joy Dunne ont aussi marqué.

Aerin Frankel a fait 14 arrêts pour les Américaines, qui auront comme prochaines rivales les Finlandaises.