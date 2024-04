(Utica) Natalie Mlynkova a inscrit un tour du chapeau et a ajouté une aide dans un gain de 6-1 de la République tchèque contre la Suisse, mardi au Championnat du monde de hockey féminin.

La Presse Canadienne

La République tchèque a terminé la phase de groupes en troisième place du groupe A, avec deux victoires et deux revers.

Tereza Vanisova et Daniela Pejsova ont toutes les deux inscrit un but et une aide dans la victoire.

Aneta Terjralova a complété le score pour la République tchèque avec 37 secondes à jouer en temps réglementaire. Lara Stadler a touché la cible pour la Suisse.

Klara Peslarova a repoussé 18 rondelles devant le filet de la République tchèque, qui a décroché le bronze aux deux dernières éditions du championnat.

Saskia Maurer a réalisé 30 arrêts pour la Suisse, qui a perdu ses quatre parties de la phase de groupes en temps réglementaire.

Les cinq équipes du groupe A et les trois meilleures du groupe B passent en quarts de finale.

La République tchèque jouera contre l’Allemagne, qui a terminé au sommet du groupe B à la suite d’une victoire de 3-0 contre la Chine, plus tôt mardi.

La Suisse affrontera la Finlande, quatrième du groupe A.

L’Allemande Laura Kluge a ouvert la marque après seulement 28 secondes de jeu, en plus d’obtenir une aide. L’Allemagne a remporté ses quatre matchs.

Emily Nix et Bernadette Karpf ont aussi trouvé le fond du filet et la gardienne Lisa Hemmerle a bloqué neuf tirs pour signer le jeu blanc.

Grace Zhan a stoppé 41 lancers du côté de la Chine.

Le Danemark peut terminer troisième de son groupe et accéder aux quarts de finale s’il remporte son dernier match. Le Japon pourrait passer à la ronde éliminatoire en l’emportant en temps réglementaire – ou en prolongation, mais seulement s’il marque au moins trois buts.

La Chine, elle, peut continuer son tournoi seulement si le Japon gagne son dernier duel en prolongation par un score de 1-0 ou 2-1.

L’équipe qui terminera troisième du groupe B affrontera les Américaines, championnes en titre.

Le Canada fera face à la Suède.