Malgré un solide match de Cayden Primeau, le Canadien perd 5-2 face aux Rangers

(New York) Les Rangers de New York ont marqué quatre buts en troisième période dont deux en un peu plus de deux minutes tôt dans l’engagement, et ils ont défait le Canadien de Montréal par la marque de 5-2 dimanche soir au Madison Square Garden.