(Utica) Alex Carpenter a signé un tour du chapeau et les Américaines ont dominé les Tchèques 6-0 au championnat mondial de hockey féminin, vendredi.

La Presse Canadienne

Laila Edwards (deux buts) et Taylor Heise ont aussi marqué, tandis que Nicole Hensley a fait sept arrêts.

Le prochain match des États-Unis aura lieu samedi soir, contre la Finlande.

Plus tôt vendredi, Hilda Svensson marqué deux buts et s’est faite complice d’un autre alors que la Suède a écrasé la Chine, 8-1.

Svensson a inscrit les deux premiers buts de la Suède en deux minutes et 19 secondes en première. Cette victoire a permis aux Trois Couronnes de passer au premier rang du groupe B avec six points grâce à deux victoires en temps réglementaire.

Lina Ljungblom et Sofie Lundin ont toutes deux obtenu un but et une aide. Felizia Wikner-Zienkiewicz, Josefin Bouveng, Hanna Olsson et Sara Hjalmarsson ont aussi marqué. Paula Bergstrom a récolté trois aides.

Ida Borman a cédé une fois en six tirs, devant Kong Minghui.

La Chine demeure au troisième rang du groupe avec deux points.

Grace Zhan, autrice de 50 arrêts dans une victoire de 3-2 en fusillade contre le Japon jeudi, a été retirée après avoir cédé quatre fois en 20 tirs en première.

Yuqing Wang a ensuite accordé quatre buts en 14 lancers en deuxième, mais a stoppé les 22 tirs auxquels elle a fait face en troisième.