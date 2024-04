Arber Xhekaj a déjoué les pronostics et a atteint la Ligue nationale même s’il a dû attendre à 18 ans avant même de jouer au hockey junior. Sera-t-il imité par son petit frère ?

Florian Xhekaj a fait un pas en ce sens en signant un contrat avec le Canadien cette semaine.

Les étapes se bousculent pour lui en cette fin de saison :

dimanche : les Bulldogs de Brantford s’inclinent 6-1 devant les 67 d’Ottawa et sont éliminés au premier tour des séries de l’OHL ;

mardi : Xhekaj signe son contrat de trois ans avec le Canadien et un contrat d’essai avec le Rocket afin de terminer la saison dans la Ligue américaine ;

mercredi : il participe à un premier entraînement avec le Rocket ;

jeudi : le Rocket affrontera les Monsters de Cleveland. Xhekaj jouera-t-il ?

« Il a très bien fait ça, c’est un gros bonhomme qui peut jouer au centre et à l’aile. On va le laisser s’acclimater, et on verra quand on va le faire jouer, si c’est [jeudi] », a noté l’entraîneur-chef Jean-François Houle, en visioconférence.

Xhekaj arrive toutefois dans une situation délicate. Il reste quatre matchs au calendrier du Rocket, au cœur d’une lutte pour participer aux séries. Houle a rappelé à moult reprises le nombre de matchs à disputer ; comprendre par là qu’il n’insèrera pas tout bonnement dans la formation un jeune homme certes colosse, mais dont l’âge est trahi par une de ces fameuses moustaches molles qui font tourner les têtes au secondaire. Autrement dit, si Xhekaj joue, ça ne sera pas pour gagner de l’expérience. Ce sera parce qu’il peut aider le Rocket à gagner des matchs.

« C’est important qu’il s’acclimate et qu’il soit en position de connaître du succès, a rappelé Houle. Peut-être qu’il va jouer [jeudi], peut-être après. S’il joue, je le vois plus à l’aile. Il nous reste quatre gros matchs et le centre n’est pas une position facile à jouer. Je veux qu’il s’acclimate à notre structure et à nos joueurs. »

Une option de plus

S’il a été question de sa position, c’est que Xhekaj lui-même venait de révéler que l’organisation le voit se développer comme centre.

« Dans le junior, j’ai toujours joué à l’aile, à gauche et à droite. Mais mon entraîneur m’a demandé de jouer au centre cette année. Il pensait que je pouvais remplir ce rôle », a indiqué le joueur de 19 ans.

Je sais que le Canadien veut aussi me voir au centre. J’ai eu de bons chiffres cette année et j’étais bon aussi dans mon territoire. C’était une bonne chose. Florian Xhekaj

Le changement de position ne lui a pas nui offensivement, au contraire. Auteur de 25 points en 68 matchs en 2022-2023, il a explosé avec 65 points (34 buts, 31 passes) en 63 matchs cette saison. Son différentiel est passé de -17 à +17. « Mon coach a confiance en moi. J’ai joué en avantage numérique, donc j’ai touché un peu plus la rondelle et ça m’a donné confiance », a-t-il résumé.

À moyen terme, le CH n’est pas en vilaine position au centre. Nick Suzuki est devenu une valeur sûre, Alex Newhook montre de belles promesses comme troisième centre, tandis que Kirby Dach demeure prometteur, bien qu’il devra chasser certains doutes au prochain camp, après avoir raté 104 matchs depuis l’automne 2022.

Derrière eux, cependant, c’est mince. Jake Evans écoulera la saison prochaine la dernière année de son contrat. Owen Beck est souvent vanté pour son jeu d’ensemble, mais rien ne laisse croire qu’il s’agira d’un coup de circuit. Filip Mesar, choix tardif de premier tour en 2022, a été incapable de conserver son poste avec le Rocket en début de saison et est retourné dans le junior, signe qu’il a encore du travail à accomplir. En Europe, Oliver Kapanen intrigue la direction, mais sa date d’arrivée en Amérique du Nord demeure inconnue.

En Xhekaj, Montréal se retrouve donc avec une option supplémentaire à long terme. Une option cependant différente des autres, parce qu’à l’image de son grand frère, il est capable de se montrer « très aimable », au sens d’Obélix dans La surprise de César. Le gaillard de 6 pi 4 et 190 lb a écopé de 81 minutes de pénalité cette saison en 63 matchs, et a été suspendu deux fois.

C’est d’ailleurs ce mélange de robustesse et d’habiletés offensives qui avait mené Nick Bobrov, codirecteur du recrutement amateur du Canadien, à qualifier Xhekaj de « licorne » dans une vidéo des coulisses du repêchage de 2023. Une licorne qui a néanmoins glissé au 101e rang de l’encan.

Laval ou le junior ?

Il sera maintenant intéressant de voir où il poursuivra son parcours la saison prochaine.

Florian Xhekaj fêtera ses 20 ans en juin. Il sera donc admissible à jouer dans la Ligue américaine, mais il conserve le droit d’évoluer dans les rangs juniors. C’est d’ailleurs ce qu’Arber avait fait à 20 ans. Comme Florian, il ne comptait que deux ans d’expérience dans l’OHL quand il a pris cette décision. Arber s’était ensuite, à 21 ans, taillé un poste avec le Canadien, court-circuitant la Ligue américaine.

Le junior « pourrait être une option, a concédé Florian Xhekaj. J’ai vu jouer mon frère à sa saison de 20 ans dans l’OHL et il était vraiment dominant. Mais en même temps, il aurait pu jouer dans la Ligue américaine. Ça dépend des formations et si on me veut dans l’équipe. »