C’est maintenant officiel : il y a deux Xhekaj dans l’organisation du Canadien.

L’équipe a annoncé mardi avoir conclu une entente de trois ans avec Florian Xhekaj, frère d’Arber. Ce contrat d’entrée dans la LNH, valide pour trois ans, entrera en vigueur la saison prochaine.

D’ici là, l’attaquant de 19 ans conclura la campagne avec le Rocket de Laval, qui lui a accordé un contrat d’essai professionnel. Il rejoindra l’équipe au cours des prochains jours à Cleveland.

Choix de quatrième tour (101e au total) du plus récent repêchage de la LNH, le plus jeune des frangins a vu sa production offensive exploser cette saison dans la Ligue junior de l’Ontario. Bien servi par sa taille (6 pi 4 po), il s’est imposé chez les Bulldogs de Brantford, dont il a pris le troisième rang des pointeurs en vertu d’une récolte de 65 points, dont 34 buts, en 63 matchs. Il a ajouté cinq points en six rencontres éliminatoires.

Les Bulldogs ont été éliminés dimanche par les 67 d’Ottawa. Xhekaj n’était pas tenu de s’entendre immédiatement avec le Tricolore, mais force est de constater qu’on a souhaité lui accorder tout de suite sa chance de se faire valoir au niveau supérieur. Il avait par ailleurs participé au camp d’entraînement du Canadien, l’automne dernier, laissant une belle impression malgré une audition limitée.

« Je ne pourrais pas être plus fier de toi », a écrit Arber Xhekaj sur Instagram, quelques instants à peine après l’annonce officielle. « Il y a un nouveau shérif en ville », a-t-il ajouté dans un commentaire inséré sous une publication de Florian confirmant la nouvelle.