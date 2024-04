Le Smith Entertainment Group (SEG), qui est notamment propriétaire du Jazz de l’Utah dans la NBA, poursuit ses efforts afin d’accueillir une équipe de la LNH.

Le président de SEG, Ryan Smith, a publié lundi sur ses réseaux sociaux un sondage afin d’amasser des idées de noms d’équipe. Dans le lien partagé, les internautes doivent répondre à la question « Si une équipe venait dans l’Utah un jour, comment devrait-on l’appeler ? ».

On apprenait en janvier que le SEG, aussi propriétaire du Real Salt Lake en MLS et des Royals en NWSL, souhaitait que la LNH lui accorde une équipe d’expansion. La LNH avait répondu en soulignant que « l’Utah est un marché prometteur » et qu’elle a « hâte de continuer les discussions » avec SEG. Discussions qui, semble-t-il, durent depuis le début de 2022.

La décision d’octroyer une équipe d’expansion à l’Utah va venir du Bureau des gouverneurs de la LNH. Si ceux-ci acceptent, la future équipe s’installerait temporairement au domicile du Jazz, soit au Delta Center, jusqu’à ce que SEG bâtisse un aréna de hockey qu’il souhaite « à la fine pointe de la technologie ».