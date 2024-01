Le groupe propriétaire du Jazz de l’Utah, dans la NBA, veut maintenant une équipe de la LNH. Mercredi, il lui en a fait la demande officielle.

En plus du Jazz, le Smith Entertainment Group (SEG) est aussi propriétaire du Real Salt Lake en MLS et des Royals en NWSL, ainsi que du complexe sportif Delta Center à Salt Lake City. Il souhaite maintenant que la LNH lui accorde une équipe d’expansion.

« SEG entrevoit un futur rapproché dans lequel la LNH va s’épanouir dans l’Utah, a indiqué le président du groupe Ryan Smith par communiqué, mercredi. On est déterminés à 100 % à ce que ça se produise le plus rapidement possible. »

Moins d’une heure plus tard, la LNH a répondu en soulignant que « l’Utah est un marché prometteur » et qu’elle a « hâte de continuer les discussions » avec SEG.

Le groupe dit avoir tenu des discussions avec la LNH depuis le début de 2022 à ce sujet.

« Au cours des conversations que nous avons eues avec Ryan et Ashley Smith dans les deux dernières années, nous avons été impressionnés par leur détermination, leur passion et leur vision pour l’Utah, non seulement en tant que marché de hockey, mais aussi en tant que destination de sports et de divertissement », a soumis la ligue.

La décision d’octroyer une équipe d’expansion à l’Utah va venir du Bureau des gouverneurs de la LNH. Aucun processus n’a encore été enclenché de ce côté, indique l’informateur Pierre LeBrun.

Si les gouverneurs de la LNH acceptent, la future équipe entamerait ses activités au même domicile que le Jazz, soit au Delta Center. Il s’agirait d’une maison temporaire, toutefois, puisque le SEG souhaite bâtir un aréna de hockey « à la fine pointe de la technologie ». Son emplacement n’a « pas encore été choisi ».

Cette volonté d’attirer la LNH s’inscrit aussi dans la stratégie de l’Utah d’accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 2034. D’où la construction éventuelle d’une nouvelle enceinte.

« Même si le Delta Center pourra servir à titre intérimaire pour une équipe de la LNH, l’Utah aura besoin d’un nouvel aréna consacré au hockey professionnel et olympique », estime Ryan Smith.