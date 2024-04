Les Coyotes de l’Arizona ont déclaré jeudi soir qu’ils étaient déterminés à remporter la vente aux enchères d’un terrain qui pourrait permettre au club de la LNH de rester dans la région de Phoenix après des années d’incertitude quant à la construction d’un aréna.

Associated Press

L’équipe espère acheter le terrain de 110 acres (445 154 m2) à l’angle nord-ouest de Scottsdale Road et de la Loop 101 dans la ville de Phoenix et construire un aréna et un quartier de divertissement financés par le secteur privé.

« L’Arizona est notre maison et un marché incroyable où les Coyotes ont leur place, a déclaré le propriétaire Alex Meruelo dans un communiqué. Ce district offrirait aux Coyotes de l’Arizona un magnifique foyer pour les décennies à venir. Nos fidèles supporters méritent ce lieu de rassemblement dynamique qui servira à créer des souvenirs inoubliables. »

Les Coyotes approchent de la fin de leur deuxième saison dans une enceinte de 5000 places sur le campus de l’Université d’État de l’Arizona, tout en cherchant une solution à long terme. Le directeur exécutif de l’Association des joueurs de la LNH, Marty Walsh, a exprimé son inquiétude quant au fait d’être le deuxième locataire d’un bâtiment aussi petit, ajoutant que plusieurs échéances ont été dépassées.

Ce plan est une nouvelle lueur d’espoir en Arizona. Les Coyotes prévoient de construire un aréna de 17 000 places ainsi qu’un nouveau centre d’entraînement, une salle de concert, des restaurants et bien d’autres choses encore.

Dans une entrevue accordée à l’Associated Press le mois dernier, le commissaire Gary Bettman a rappelé que M. Meruelo travaillait sur la situation.

« C’est un travail difficile, et il s’y est engagé, a dit Bettman, tout en refusant de fixer une date limite pour le processus. Je pense que le plus tôt sera le mieux. Je pense que les gens ont besoin de certitude. Et nous aussi, mais il ne s’agit pas d’un match de 60 minutes où la lumière s’allume et où le match est terminé. Il y travaille. Nous avons encore un peu de temps. »

Au cours de la dernière année, Meruelo et le PDG Xavier Gutierrez se sont concentrés sur un plan de construction d’un aréna qui ne nécessiterait pas l’approbation des électeurs, après le rejet du dernier projet par référendum à Tempe.

« Nous sommes ravis à l’idée de construire ce projet historique pour les admirateurs des Coyotes et ceux qui les rejoindront dans le futur, a ajouté M. Gutierrez. Il s’agit plus que d’un simple projet d’aréna, c’est un projet de réaménagement urbain de premier ordre qui transformerait une parcelle de terrain parfaitement située en un point de repère en Arizona, et créerait un quartier dynamique où les gens pourraient vivre, travailler et se divertir. »