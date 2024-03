(Montréal) Comme Martin St-Louis aime le dire à l’occasion, on pourrait affirmer que ce ne fut pas un Picasso.

En fait, ça ressemblait bien plus à un Muriel Millard, issu de sa période des visages tristes. Parce qu’en effet, cette soirée fut plutôt triste, d’un bout à l’autre avec des longueurs entre les deux, et au final, ce sont les Hurricanes de la Caroline qui sont sortis du Centre Bell avec une victoire de 3-0.

Non, nous n’avons pas eu un classique devant les yeux, et si dans 10 ans, on vous demande d’énumérer les meilleurs moments de ce match du 30 mars 2024, vous allez avoir bien du mal à le faire.

Souvent, le Canadien a pu tenir tête aux meilleurs cette saison, mais il y a aussi des soirs où le Canadien a eu l’air de ce qu’il est, c’est-à-dire le 27e club au classement général de la Ligue nationale.

Ce fut l’un de ces soirs.

« On a disputé un bon match, on n’a juste pas marqué, a tenu à dire Juraj Slafkovsky. Je pense qu’on va dans la bonne direction, mais des matchs comme ça vont arriver. On ne peut pas gagner en ne marquant pas. On a raté tant de chances, moi le premier… »

Les Hurricanes ne sont pas là où ils sont par hasard, et face à une équipe de cette qualité, les rares chances offertes doivent aller au fond du filet, sinon, la soirée peut être longue.

C’est sans doute un peu ce qui est arrivé.

« On a bien travaillé, l’effort était là, a nuancé Samuel Montembeault, qui a effectué 27 arrêts. Ils ont marqué deux buts sur les unités spéciales, et je pense qu’on a bien joué aussi à cinq contre cinq. On a eu des occasions en deuxième, et [Pyotr] Kochetkov a fait des bons arrêts pour eux. Ils sont tellement bons pour jouer avec une avance, ils avaient une petite avance et en troisième, ils ne nous ont rien donné. »

Après trois victoires de suite, c’était sans doute un peu trop demander que d’en espérer une quatrième. Ce Canadien en est encore à faire des petits pas, comme un enfant qui apprend à marcher, et entre la 27e place au classement général et la 3e, position des Hurricanes au moment d’écrire ceci, il y a tout de même un monde de différence.

On n’a pas profité de nos occasions lors de la deuxième période. Lors de la troisième période, ils ont marqué, et ils ont fait 2-0. C’est très difficile de rattraper un retard contre cette équipe, mais on a continué à se battre.

Au final, les Hurricanes ont marqué un troisième but à la fin, dans un filet désert, mais il ne faut pas oublier que la visite à tiré à quatre reprises sur les poteaux du but montréalais, un petit rappel que la marque finale aurait pu être un peu plus gênante pour les locaux.

Alors que l’on soit de l’école de Picasso ou de celle, plus nichée, de Muriel Millard, le Canadien demeure un peu comme ces tableaux inachevés sur lesquels les peintres peuvent travailler : un work in progress.

Ça, des fois, ça peut prendre du temps.

Dans le détail

Une soirée sans Guhle

On savait déjà que le Canadien allait devoir passer ce samedi soir sans Kaiden Guhle, car le défenseur purgeait une suspension d’un match pour avoir dardé l’attaquant Travis Konecny, des Flyers de Philadelphie, depuis son banc, lors du match de jeudi au Centre Bell. Ce qu’on ne savait peut-être pas, c’est que cette absence allait un peu chambouler la formation du Canadien. Ainsi, Johnathan Kovacevic a été ramené dans le paysage en vue de ce match face aux Hurricanes de la Caroline, et il s’est retrouvé sur le troisième duo défensif, en compagnie de Jayden Struble. Jordan Harris a obtenu une promotion et s’est retrouvé sur le premier duo du Canadien, en compagnie de Mike Matheson, et ce fut un peu difficile par moments pour les deux joueurs ; Matheson a chuté, ce qui a ouvert la voie à Jordan Staal et au premier but de la visite, et Harris a écopé d’une pénalité coûteuse en début de troisième période, ce qui a mené au deuxième but des Hurricanes.

Aho intraitable contre son ancien club

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Sebastian Aho

De toute évidence, Sebastian Aho a gardé un bien mauvais souvenir des trois ou quatre minutes qu’il a dû passer à titre de membre du Canadien de Montréal. On ne sait trop si c’est par esprit de vengeance, mais de toute évidence, l’attaquant aime bien jouer contre son ancien club, et il a profité du match de samedi soir pour en rajouter. Ainsi, en marquant le deuxième but des visiteurs lors d’un avantage numérique en troisième période, et en ajoutant une passe sur le dernier but dans un filet désert, Aho se retrouve avec une fiche de 10 buts et 13 aides pour un total de 23 points en 20 matchs en carrière contre le Canadien. Ce n’est pas rien.

Kotkaniemi bien tranquille

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Jesperi Kotkaniemi et Rafaël Harvey-Pinard

Il fait toujours bon prendre des nouvelles de Jesperi Kotkaniemi lorsque les Hurricanes de la Caroline sont en ville, et on va se le dire, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Cet ancien troisième choix au total est devenu un joueur de soutien, et il a amorcé le match de samedi soir au Centre Bell caché à l’aile gauche du quatrième trio. Mis à part quelques huées à son endroit lors de la troisième période, Kotkaniemi n’a pas tellement été visible, et ses détracteurs diront qu’il ne l’est pas souvent, lui qui a récolté 25 points en 75 rencontres cette saison. À 4,82 millions de dollars par saison, on pourrait dire que ça revient cher le point, mais bon, ce n’est pas notre argent.