Le Drakkar l’emporte 4-1 contre les Islanders et mène 2-0 dans la série

Matyas Melovsky a récolté quatre points, inscrivant deux buts, et le Drakkar a vaincu les Islanders de Charlottetown 4-1, samedi à Baie-Comeau.

La Presse Canadienne

Melovsky a été l’auteur du premier but de la rencontre après 66 secondes de jeu, puis il a ajouté le filet d’assurance à mi-chemin en troisième période.

Entretemps, il a préparé les buts de ses coéquipiers Félix Gagnon et Justin Poirier en avantage numérique. Le Drakkar a ainsi profité de ses deux seules séquences avec un joueur en plus.

Justin Gill s’est fait complice de trois buts dans la victoire. Le gardien Charles-Édward Gravel a repoussé 21 rondelles pour signer sa deuxième victoire en autant de jours.

La meilleure équipe au classement de la saison régulière de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec a ainsi pris le contrôle de cette série de premier tour avec deux victoires en autant de matchs. Elle a aussi gagné 4-1 vendredi.

Simon Hughes a été le seul buteur des Islanders. Carter Bickle a effectué 32 arrêts.

Le Drakkar est en quête d’un premier titre depuis qu’il a intégré le circuit Cecchini, en 1997. La formation nord-côtière a atteint la finale deux fois, en 2013 et 2014.

Les trois prochains matchs de cette série sont prévus à Charlottetown, mardi, mercredi et vendredi.

Olympiques 1 – Huskies 2

Bill Zonnon a marqué son troisième but dans la série et les Huskies ont défait les Olympiques de Gatineau 2-1, à Rouyn-Noranda.

Zonnon avait réussi un doublé dans la première victoire des siens, qui mènent 2-0 dans la série. L’année dernière, les Olympiques avaient balayé les Huskies en quatre matchs en deuxième ronde.

Alex Carr a aussi touché la cible pour les favoris locaux. Après son blanchissage de la veille, William Rousseau a une fois de plus brillé avec 37 arrêts.

Zach Pelletier a pour sa part repoussé 27 tirs dans une cause perdante. Justin Boisselle a été son seul coéquipier à trouver le fond du filet.

Cataractes 1 – Tigres 5

Maxime Pellerin a définitivement donné l’avance aux siens en fin de première période et les Tigres ont gagné 5-1 contre les Cataractes de Shawinigan, à Victoriaville.

Egor Goriunov, Maël Lavigne, Justin Larose et Justin Gendron ont aussi enfilé l’aiguille pour aider les Tigres à prendre les devants 2-0. Nathan Darveau a terminé sa journée de travail avec 19 arrêts.

Félix Hamel a pour sa part été chassé de son filet après avoir concédé quatre buts sur 11 lancers. En relève, Mathis Langevin a repoussé 19 des 20 tirs décochés vers lui.

Jordan Tourigny a assuré la faible réplique des Cataractes. Il a créé l’égalité à 13 : 50 du premier engagement.

Saguenéens 5 – Wildcats 4

Alexis Morin a inscrit le but de la victoire en deuxième moitié de troisième période dans un gain de 5-4 des Saguenéens de Chicoutimi contre les Wildcats à Moncton.

Peteris Bulans, Thomas Desruisseaux, Émile Duquet et Marek Beaudoin ont aussi marqué pour les Saguenéens, qui mènent 2-0 dans la série. Rémi Delafontaine a signé une performance de 29 arrêts.

Alex Mercier a réussi un doublé pour le club des Maritimes. Jacob Steinman a été ciblé à 39 reprises.

Océanic 3 – Eagles 7

Cam Squires a totalisé quatre points, dont un but, aidant les Eagles du Cap-Breton à l’emporter 7-3 contre l’Océanic de Rimouski.

Squires totalise deux filets et huit points en deux parties éliminatoires jusqu’ici. Son équipe mène 2-0 dans la série.

Jacob Newcombe (deux buts) et Olivier Houde (un but) ont tous les deux récolté trois points. Lucas Romeo, Luke Patterson et Xavier Daigle ont aussi fait scintiller la lumière rouge. Nicolas Ruccia a bloqué 23 lancers.

La réplique est venue de Charle Truchon, Maël St-Denis et Jakub Hujer. William Lacelle a été chassé de la rencontre après avoir accordé sept buts sur 36 tirs.

Les esprits se sont échauffés en fin de rencontre, et 11 joueurs ont été expulsés du match.

Armada 2 – Phoenix 3 (prolongation)

Le Phoenix a effacé un déficit de deux buts et Frantisek Dej a tranché en sa faveur en prolongation dans une victoire de 3-2 contre l’Armada de Blainville-Boisbriand, à Sherbrooke.

Dej avait préalablement amorcé la remontée des siens en deuxième période. Mavrick Lachance a été l’autre buteur, et la formation de l’Estrie mène 2-0 dans la série.

Emanuelson Charbonneau-Joseph et Olivier Lemieux avaient donné l’avance à l’Armada. Olivier Ciarlo a terminé le match avec 36 arrêts.

Titan 2 – Mooseheads 1 (prolongation)

Pour un deuxième soir de suite à Halifax, Milo Roelens a marqué en prolongation pour procurer une victoire de 2-1 au Titan d’Acadie-Bathurst contre les Mooseheads.

Antoine Keller a repoussé 35 rondelles. Noah Laberge a également fait bouger les cordages dans la victoire.

Mathieu Cataford a créé l’égalité avec 4 : 05 à jouer en troisième période pour forcer la tenue d’une période supplémentaire. Mathis Rousseau a effectué 28 arrêts.