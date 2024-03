Max Domi s’est positionné pour une mise en jeu à Washington, a regardé vers Alexander Ovechkin et a pensé : « Wow, il va être le meilleur buteur de tous les temps ».

Stephen Whyno Associated Press

Puis, il a regardé en direction de son coéquipier chez les Maple Leafs de Toronto Auston Matthews et a réalisé que ce dernier pourrait également faire partie de la discussion.

Cette mise en jeu a eu lieu en plein cœur d’une autre performance de deux buts de Matthews, qui mène la ligue avec 58 buts cette saison. D’atteindre le plateau des 70 buts nécessiterait de sa part qu’il marque un but par match d’ici la fin de la saison, ce qui n’est pas impossible. L’Américain a conservé un rythme qui lui permettrait de terminer la saison avec 67 buts, ce qui constituerait le plus haut total en près de 30 ans dans la LNH.

« On a davantage de trucs à se soucier au sein de ce vestiaire, a indiqué Matthews. Les statistiques individuelles, c’est certain que vous voulez atteindre certains plateaux. Vous voulez être le meilleur joueur que vous puissiez. C’est ce que je tente de faire chaque soir. Je vais continuer de le faire dans la dernière ligne droite et tenter d’aider l’équipe à gagner. »

Ovechkin détient la marque pour le plus de buts en une saison depuis l’instauration du plafond salarial en 2005, soit 65 buts, inscrits en 2007-2008. C’était après la mise en place de nouvelles règles afin d’ouvrir le jeu, augmenter le nombre d’avantages numériques et donner plus de place à une génération bourrée de talent comme l’ailier des Caps et le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby.

Matthews, Connor McDavid (Oilers d’Edmonton) et Nathan McKinnon (Avalanche du Colorado) ont succédé à Ovechkin et Crosby à l’avant-scène. Matthews (il y a deux ans) et McDavid (trois fois) ont déjà remporté le trophée Hart, remis au joueur par excellence de la LNH. McKinnon fait partie des favoris pour l’emporter cette saison.

Ovechkin, à 47 du record de Wayne Gretzky avec 848 buts, souhaite que Matthews surpasse ses 65 buts.

PHOTO AMBER SEARLS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Alex Ovechkin

« Je suis dans son coin. J’espère qu’il en marquera plus, peut-être 70, a-t-il dit la semaine dernière. C’est un joueur spécial. C’est agréable de le regarder jouer. »

Matthews a marqué 60 buts en une saison une fois. De penser qu’il pourrait se rendre à 70 n’est pas exclu. Certains croient même que le séjour d’Ovechkin au sommet des buteurs de tous les temps — s’il l’atteint — pourrait être de courte durée. Matthews est devant lui au même point de sa carrière, avec 357 buts à ses 550 premiers matchs. Ovechkin en comptait alors 338.

« C’est fou de penser qu’Alex pourrait battre la marque de Wayne et qu’Auston pourrait lui souffler rapidement dans le cou, a raconté Domi. C’est spécial pour des gars comme nous de pouvoir jouer sur les mêmes patinoires que des joueurs comme eux. Il faut apprécier ses moments en compagnie de deux géants de leur époque. »