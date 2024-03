Tom Wilson est suspendu six matchs pour son bâton élevé au visage de Noah Gregor

(Washington) L’ailier des Capitals de Washington Tom Wilson a été suspendu six rencontres pour son bâton élevé au visage de l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Noah Gregor.

Stephen Whyno Associated Press

Le Département de la sécurité des joueurs de la LNH s’est entretenu avec Wilson par Zoom. Puisqu’il s’agissait d’une audience par vidéo (ou en personne), et non par téléphone, la suspension pouvait être de plus de cinq matchs.

Dans une vidéo annonçant la suspension, le Département de la sécurité des joueurs a déclaré que Wilson avait porté son bâton de « manière extrêmement imprudente » au visage de son adversaire.

C’est la sixième fois que Wilson est suspendu depuis 2017. L’attaquant a été suspendu sept matchs pour une mise en échec à la tête du défenseur des Bruins de Boston Brandon Carlo, en 2021.

Wilson a aussi été mis à l’amende trois fois.

Ce dernier perdra 161 458 $ en salaire.