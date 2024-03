LNH Kucherov, Bedard et Fleury nommés étoiles de la semaine

(New York) L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov, celui des Blackhawks de Chicago Connor Bedard et le gardien de but du Wild du Minnesota Marc-André Fleury ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH, lundi.