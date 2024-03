Des joueuses de Toronto célèbrent un but.

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

À ce point-ci, on peut dire que l’équipe montréalaise a une bête noire. Ou plutôt une bête bleue.

On parle ici de l’équipe torontoise, au grand désespoir des amateurs de hockey québécois, qui a encore vaincu Montréal, cette fois-ci au compte de 2-1, dimanche, au PPG Paints Arena de Pittsburgh.

La troupe de Kori Cheverie n’a pas encore trouvé le moyen de battre son grand rival en quatre affrontements cette saison, dont deux dans la dernière semaine.

Ce revers était aussi le troisième consécutif de la formation montréalaise. C’est la première fois qu’elle traverse une telle série de défaites cette saison. Résultat : elle a glissé au 3e rang du classement, à trois points de Toronto et du Minnesota.

Si Toronto est l’équipe de l’heure dans la LPHF avec 10 victoires consécutives, ce n’est pas pour rien. Dès le début de la rencontre, les joueuses de Troy Ryan étaient partout, appliquant de la pression, tournoyant en zone adverse sans grande difficulté. Elles étaient agressives dans les coins de patinoire et faisaient voyager la rondelle efficacement. Les Montréalaises tentaient tant bien que mal de suivre le jeu dans leur zone.

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Hannah Miller (34) devant Ann-Renée Desbiens

Les récents résultats de Montréal ont, nécessairement, un lien à voir avec l’absence de Marie-Philip Poulin, meilleure joueuse et pointeuse du clan montréalais cette saison. La capitaine n’a pas joué le match « par mesures préventives », tout comme Ann-Sophie Bettez.

D’autres attaquantes ont bien tenté de pourvoir le grand vide laissé par les deux vétéranes ; Laura Stacey a été, sans contredit ni surprise, la meilleure joueuse sur la patinoire pour les Montréalaises. C’est d’ailleurs son travail le long de la bande en milieu de première période qui a permis à Kristin O’Neill de marquer son premier but de la saison d’un tir on ne peut plus précis dans le haut du filet. Ce tir, survenu à la 13e minute de jeu, était le premier de Montréal…

L’équipe montréalaise a retrouvé ses moyens après avoir créé l’égalité, mais Toronto a repris les devants en milieu de deuxième période, quand Flanagan a compté sans angle. La rondelle a glissé entre l’épaule de Desbiens et le poteau gauche.

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Kali Flanagan (à droite) célèbre son but marqué en deuxième période.

Montréal a eu quelques bonnes occasions de niveler le pointage au troisième tiers. Elle a d’ailleurs bénéficié d’un avantage numérique dans les dernières minutes, mais elle n’a pas été en mesure de s’installer en zone ennemie. C’est dans de telles situations que Capitaine Clutch manque cruellement à l’équipe.

Des changements à venir ?

Alors, que devra faire l’équipe montréalaise pour arriver à vaincre sa bête noire au Centre Bell le 20 avril prochain et, peut-être, en séries éliminatoires ?

C’est une des questions qu’on aurait aimé poser à Kori Cheverie après la rencontre, mais elle n’a pas été rendue disponible aux médias qui couvraient la partie à distance comme c’est le cas normalement.

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Kori Cheverie donne ses instructions à ses joueuses.

La date limite des transactions dans la LPHF est lundi, à 16 h. Danièle Sauvageau sera-t-elle tentée d’apporter un changement à sa défensive, parfois un peu trop chambranlante ? Ou à son attaque, qui pourrait bien bénéficier d’une joueuse capable de trouver le fond du filet ?

En entrevue avec La Presse, la semaine dernière, la directrice générale avouait trouver difficile de « même penser à échanger quelqu’un », elle qui a, toute sa vie, « essayé d’offrir aux joueurs un environnement pour jouer ».

Comme les directeurs généraux ne peuvent transiger de choix au repêchage pour l’instant, il doit s’agir de joueuses seulement. Les échanges doivent donc, nécessairement, être « gagnants-gagnants », disait Sauvageau. « Ce n’est pas tant qui on veut aller chercher, c’est qui on ne veut pas laisser partir », avait-elle ajouté.

Le portrait peut toujours changer, mais Montréal se trouve pour l’instant en bonne position pour participer aux séries éliminatoires. Avec six matchs à jouer à la saison, disons qu’elle devra retrouver le chemin de la victoire plus tôt que tard. Pour ça, un retour rapide de Poulin ne ferait pas de tort.

Pour en revenir aux Torontoises, quel meilleur moment que le match au Centre Bell pour finalement avoir raison d’elles ?

À suivre…