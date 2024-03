Colton Kammmerer et Charles Beaudoin

Les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont tout donné en finale du Championnat canadien universitaire, mais la machine des Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) était tout simplement trop forte.

Matthew Vachon Le Nouvelliste

Les Trifluviens se sont inclinés au compte de 4-0, dimanche soir à Toronto, devant ce qui sera désormais considéré comme la meilleure équipe de l’histoire du hockey universitaire masculin.

« Nous nous sommes bien battus. Nous savions que le défi était très gros. Pour les Reds, c’était un quatrième jeu blanc consécutif. Nous n’avons pas vu ça souvent. C’est extraordinaire. Je suis fier de la façon dont nous nous sommes comportés. Nous avons remporté la bataille des chances de marquer. Nous avons manqué un peu d’opportunisme », a analysé l’entraîneur-chef des Patriotes, Marc-Étienne Hubert.

« C’était une année exigeante. Nous étions jeunes et nous n’avons pas connu le début de campagne désiré. Nous avons tellement grandi tout au long de la saison avec un excellent groupe. Les gars ont embarqué dans le plan de match. Nous ne pouvons qu’être fiers même si ce n’est pas le résultat voulu », a estimé le capitaine David Noël.

Avec 47 victoires de suite, les Reds ont accompli quelque chose qui ne s’est jamais vu au cours de la longue histoire du hockey universitaire canadien. Aux yeux d’Hubert, c’est probablement la meilleure formation de tous les temps dans le circuit U Sports.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Les joueurs des Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick célèbrent leur victoire.

« Mon seul petit regret dans cette finale, c’est que nous n’avons pas réussi à inscrire un but. J’aurais aimé voir comment nous aurions pu changer le match avec ça. Nous avons joué dans notre identité, avec notre cœur. Nous avons tout donné. Personne ne sort d’ici en n’ayant pas tout donné ce qu’il avait. »

Cette rencontre marquait également la fin de l’aventure pour plusieurs membres de l’équipe de 2023-2024 des Patriotes : les attaquants Simon Lafrance, Félix Lauzon, Samuel L’Italien et Vincent Milot-Ouellet, les défenseurs David Noël et Jordan Lepage. L’avenir du gardien Alexis Gravel demeure incertain pour l’instant.

« Ces gars ont fait des sacrifices et fourni des efforts. Ils se sont engagés pour le programme des Patriotes », a indiqué Hubert.

« Je n’ai eu que de bonnes années avec l’UQTR. Les quatre groupes de gars que nous avons eus, ils ont été mémorables. Nous avons des joueurs qui nous ont montré le chemin à suivre afin que je puisse le faire découvrir aux plus jeunes. Ça va continuer comme ça par la suite, je l’espère. »

Trois podiums nationaux en trois ans

Pour l’UQTR, cette médaille d’argent au Championnat canadien vient compléter une séquence qui est loin d’être risible. Les Patriotes ont été champions en 2022, médaillés de bronze en 2023 et maintenant finalistes.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Félix Lauzon et Samuel L’Italien ont disputé leur dernier match avec les Patriotes de l’UQTR.

« Notre programme est sur la bonne voie. Nous sommes fiers de la façon dont nous avons retourné les choses dans les dernières années avec les trois titres de la Coupe Queen’s et les trois médailles au Championnat canadien. C’est signe que nous faisons les bonnes choses », a ajouté Hubert.

Les Patriotes, avec une douzaine de recrues de cette année, semblent avoir le vent dans les voiles pour l’avenir.

Nos joueurs de première année ont vraiment bien fait. Ils étaient loin d’être des passagers. Ils ont pris beaucoup d’expérience, surtout en séries. C’était une grosse saison d’apprentissage pour tout le monde. Marc-Étienne Hubert, entraîneur-chef des Patriotes de l’UQTR

Après avoir vu les Patriotes menacer lors d’une attaque massive, les Reds ont ouvert la marque grâce à l’attaquant Brady Gilmour sur une échappée en première période. Sur la séquence, Gilmour a quelque peu raté son tir, ce qui a pris Gravel de court.

Au deuxième engagement, les deux équipes ont échangé les chances de marquer, mais ce sont probablement les Patriotes qui ont eu les meilleures. Le gardien Samuel Richard a eu à se démarquer à quelques occasions pour maintenir l’avance des siens.

Avec 15 min 26 s à faire au match, l’un des meilleurs joueurs au Canada, Austen Keating, a porté l’avance des Reds à 3-0 en battant Gravel de vitesse à la suite d’un bond favorable de la bande. Les Reds ont ensuite complété la marque dans un filet désert.

Blessé depuis la finale de la Coupe Queen’s la semaine dernière, le défenseur Jordan Lepage (bas du corps), l’un des deux seuls vétérans de la défense trifluvienne, a été inséré dans l’alignement des Patriotes pour cette grande finale. Il a raté les deux premiers duels du tournoi.

Ce titre des Reds est leur deuxième consécutif et leur sixième lors des dix dernières compétitions nationales. Ils ont remporté leurs 47 derniers matchs et ils n’ont pas donné le moindre but en trois parties à Toronto.