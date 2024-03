(New York) L’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, John Tortorella, a été suspendu pour deux matchs et a écopé d’une amende de 50 000 $ US pour conduite non professionnelle envers les arbitres et avoir refusé de quitter son poste derrière le banc après avoir reçu une inconduite de partie.

La Presse Canadienne

L’incident est survenu samedi, en première période de l’éventuelle défaite de 7-0 des Flyers face au Lightning de Tampa Bay.

Les Flyers venaient d’accorder un quatrième but au Lightning en 10 : 49 de jeu quand les propos de Tortorella envers les arbitres lui ont valu une punition mineure de banc et une inconduite de partie.

Sur le coup, Tortorella a refusé de prendre la direction du vestiaire, protestant contre la décision de l’arbitre. Il a finalement quitté son poste après quelques instants.

Tortorella ratera donc les matchs du 12 mars face aux Sharks de San Jose et du 14 mars face aux Maple Leafs de Toronto.

Le montant de l’amende sera remis à la Fondation de la LNH.