Malgré le nombre important d’échanges plus tôt cette semaine, la journée limite des transactions dans la LNH a été bien remplie, vendredi. Vegas constitue la ville du divertissement, dit-on, et ils ont encore volé le spectacle…

Tomas Hertl à Vegas

L’acquisition de Hertl par les Golden Knights a eu l’effet d’une bombe, et Vegas s’améliore à court terme en mettant la main sur le centre numéro un des Sharks, mais le prix à payer est important. Les Knights ont cédé leur premier choix de 2025, et le centre David Edstrom (leur premier choix en 2023, 32e au total), mais ont récupéré des Sharks des choix de troisième tour en 2025 et 2027. Hertl, 30 ans, vient avec six années de contrat supplémentaires à un salaire annuel de 6,75 millions (en tenant compte de la retenue de salaire de 17 % par San José). Hertl produit à un rythme d’une soixantaine de points par année. Les Golden Knights trouveront bien un moyen de gérer leur masse salariale comme ils le font si bien depuis quelques années. Pour San José, il s’agit d’une transaction inespérée pour un club en reconstruction complète.

Jake Guentzel quitte Pittsburgh

PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS Jake Guentzel face au Canadien en février 2024

Le DG des Penguins Kyle Dubas n’a pas procédé à une grande vente, mais il a néanmoins réglé le dossier de son éventuel joueur autonome sans compensation le plus important. Pour Guentzel, et Ty Smith, Pittsburgh obtient des Hurricanes le choix de deuxième tour en 2024 appartenant aux Flyers de Philadelphie (si les Hurricanes atteignent la finale, la Caroline cédera à la place son choix de premier tour au 31e ou 32e rang), trois espoirs de catégorie B, mais qui connaissent de bonnes saisons et Michael Bunting, 28 ans, 36 points en 63 matchs cette saison, sous contrat pour encore deux ans à un salaire annuel de 4,5 millions. Si l’un des trois espoirs parmi Ville Koivunen (57 points en 55 matchs à Karpat, en Finlande, à seulement 20 ans), Cruz Lucius ou Vasili Ponomarev connait une carrière intéressante à Pittsburgh, Dubas aura gagné son pari. Les Hurricanes obtiennent un ailier de premier plan sans se saigner.

Tyler Toffoli rejoint Sean Monahan

PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Tyler Toffoli

Deux ans après avoir été échangé par le Canadien aux Flames pour un choix de premier tour et Emil Heineman, Tyler Toffoli, à quelques mois de son autonomie complète, passe des Devils aux Jets pour des choix de deuxième et troisième tours. Toffoli, 31 ans, a pourtant marqué 26 buts déjà, mais le marché s’est refroidi pour les ailiers. Il avait été acquis de Calgary pour Yegor Sharangovich dans un contexte où les Devils croyaient rivaliser pour la Coupe, mais le New Jersey doit se contenter de peu après une année difficile. Sharangovich, 25 ans, est désormais au centre de l’un des deux trios offensifs des Flames. Winnipeg a désormais beaucoup plus de profondeur à l’attaque avec l’arrivée de Toffoli et de Sean Monahan.

Deuxième chance pour Evgeni Kuznetsov

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Evgeni Kuznetsov

Les Hurricanes ont surpris avec cet échange. Personne ne doute du talent d’Evgeni Kuznetsov, 31 ans. Mais il sort à peine de thérapie et avait été renvoyé dans la Ligue américaine par les Capitals de Washington, avec une maigre production de 17 points, dont 6 buts, en 43 matchs. Mais la dégringolade de Jesperi Kotkaniemi après sa saison de 43 points l’an dernier et un fort début d’année a laissé un trou important au centre du deuxième trio. Il reste à Kuznetsov une autre année de contrat à un salaire annuel de 7,8 millions, mais les Caps ont accepté d’en absorber la moitié. Il s’agit donc d’un pari intéressant pour les Hurricanes, qui ont sans doute fait les recherches nécessaires pour s’enquérir de l’état moral de leur nouvelle acquisition. Washington reçoit un modeste choix de troisième tour pour un joueur qui n’était plus dans les plans. Les Hurricanes ajoutent Guentzel et Kuznetsov sans avoir à céder de choix de premier tour ou d’espoir de catégorie A.

Anthony Duclair et Matt Dumba à Tampa

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Anthony Duclair

Le Lightning est coincé par le plafond et le peu d’espoirs dans son organisation. Il s’est contenté de solutions de rechange. Anthony Duclair, 27 points, dont 16 buts, en 56 matchs à San José, aura coûté Jack Thompson, un jeune défenseur de bientôt 22 ans qui n’a pas encore été capable de s’établir dans la LNH malgré une défense décimée et un choix de troisième tour en 2024. Tampa reçoit aussi un choix de septième tour. Pour combler la perte de Mikhail Sergachev, on se contente du défenseur Matt Dumba, dont la carrière est en chute libre et qui connaissait une année très difficile en Arizona. Mais il a presque été cédé gratuitement au Lightning puisque les Coyotes inversent des choix de cinquième et de septième tour avec Tampa.