Les Flames vendent et gagnent quand même…

Il se passe un curieux phénomène à Calgary. Les Flames viennent d’échanger leur premier centre et deux de leurs quatre meilleurs défenseurs dans un processus clair de réinitialisation… et ils se mettent enfin à gagner.

Depuis le départ du centre Elias Lindholm à Vancouver, début février, les Flames ont remporté neuf de leurs treize matchs. Ils ont marqué quatre buts ou plus dans huit de ces neuf victoires.

Il est sans doute trop tard pour espérer une place en séries éliminatoires à Calgary. Ils sont à huit points des Predators de Nashville et du dernier rang y donnant accès, avec deux matchs en main.

Mais les vedettes surpayées de l’équipe se remettent à produire et le DG Craig Conroy amasse les actifs pour l’avenir de l’équipe.

Nazem Kadri, 33 ans, perdu au sein d’un troisième trio l’an dernier, est bien ancré au centre du premier. Il a obtenu 53 points à ses 54 derniers matchs. Jonathan Huberdeau, 30 ans, a développé une belle chimie avec Yegor Sharangovich. Il a 14 points à ses 13 dernières rencontres.

Kadri et Huberdeau avaient-ils besoin du départ de certains vétérans des Flames pour accentuer leur sentiment d’appartenance à ce club et se décoincer ?

Sharangovich, 25 ans, un centre de 6 pieds 2 pouces et 195 livres, constitue peut-être la plus belle acquisition de Conroy. Il a été obtenu des Devils du New Jersey l’été dernier avec un choix de troisième tour pour Tyler Toffoli.

Conroy avait alors l’intention d’amorcer un virage jeunesse et Toffoli, le meilleur compteur des Flames l’an dernier avec 73 points, allait obtenir l’autonomie complète dans un an.

Sharangovich a déjà 25 buts cette saison, un de moins que Toffoli. Le jeune homme a néanmoins un point de plus, 45. Toffoli sera vraisemblablement échangé aujourd’hui puisqu’il n’a pas joué jeudi par mesure préventive et les Devils sont à six points d’une place en séries (un point de moins que les Flames). Sharangovich est sous contrat pour une autre année pour 3,1 millions.

Pour Lindholm, Conroy a reçu un choix de (fin) premier tour en 2024, un choix de quatrième tour en 2024 qui deviendra un choix de troisième si Vancouver accède au carré d’as, un attaquant de 28 ans, Andrei Kuzmenko, pour permettre aux Canucks d’alléger leur masse salariale, mais qui a néanmoins sept points, dont cinq buts, en onze matchs depuis son arrivée au sein d’un trio avec Kadri et Jakob Pelletier, et deux espoirs, le défenseur Hunter Brzustewicz et Joni Jurmo. Brzustewicz, 19 ans, a 86 points en 60 matchs à Kitchener dans la Ligue junior de l’Ontario.

Le retour a été un peu plus modeste pour Chris Tanev, un défenseur à caractère défensif, éventuel joueur autonome sans compensation lui aussi : un choix de deuxième tour en 2024 et de troisième tour en 2026, mais qui se transformera en choix de deuxième tour si les Stars de Dallas atteignent la finale ce printemps.

Pour le défenseur Noah Hanifin, échangé à Vegas mercredi soir, Conroy a amassé un autre choix de premier tour, en 2025, un choix de troisième tour en 2025 qui passera au deuxième tour si les Golden Knights remportent un tour éliminatoire et un défenseur droitier de 26 ans plutôt intrigant : Daniil Miromanov, 6 pieds 4 pouces et 207 livres, 68 points en 89 matchs depuis 2021 dans la Ligue américaine, mais incapable de s’établir avec les Golden Knights.

Les Flames détiennent donc deux choix de premier tour et deux choix de deuxième tour en 2024, deux choix de premier tour en 2025, et le troisième malheureusement gaspillé par le prédécesseur de Conroy, Brad Treliving, pour se débarrasser du contrat de Sean Monahan.

Chez le Canadien, on souhaite évidemment aux Flames une saison semblable à celle-ci l’an prochain. Si Calgary connaît une saison médiocre en 2024-2025 et que son choix se situe dans le top 10, Montréal héritera du choix des Panthers de la Floride en 2025 (ceux-ci devraient à nouveau être puissants l’an prochain et en conséquence offrir un choix de fin de premier tour).

Mais si par exemple les Flames étaient positionnés comme ils le sont actuellement, Montréal obtiendrait le 14e choix au total du repêchage de 2025.

Calgary n’a peut-être pas fini sa vente. Le gardien Jakob Markstrom pourrait être échangé d’ici la date limite vendredi après-midi. Les rumeurs ne cessent de le lier aux Devils.

Jacob Perreault voudra lancer sa carrière à Laval

Le Canadien prend un pari intéressant en faisant l’acquisition de Jacob Perreault, de l’organisation des Ducks d’Anaheim, pour Jan Mysak, repêché au deuxième tour en 2020. Perreault, 22 ans en avril, a été choisi au 27e rang en 2020, Mysak 21 rangs plus tard.

Perreault ne s’est pas développé comme on l’espérait à Anaheim, Mysak non plus à Montréal. Mysak avait 20 points en 48 matchs à Laval, mais 10 à ses 17 dernières rencontres, Perreault 18 points en 31 matchs, après une saison de 19 points en 48 parties l’an prochain.

Parce qu’il est le fils d’un ancien joueur du Canadien, Yanic Perreault, et qu’il est né au Québec, cette acquisition emballe le fan moyen du CH, mais le pari des Ducks n’en est pas moins intéressant.

Il y a quelques années, Marc Bergevin a cédé Michael McCarron, un choix de fin de premier tour en 2013, pour Laurent Dauphin, un choix de début de deuxième tour la même année. Dauphin avait un meilleur potentiel offensif. Mais il a disputé seulement 38 matchs à Montréal. Il poursuit désormais sa carrière en Suisse et McCarron est devenu un élément essentiel à Nashville.

En octobre 2022, Kent Hughes a échangé Cam Hillis pour Nicolas Beaudin, un choix de fin de premier tour des Blackhawks en 2018. Il a aussi obtenu Nathan Légaré, un choix de troisième tour des Penguins en 2019, dans la transaction pour Jeff Petry.

En 2016, on avait accueilli avec enthousiasme l’arrivée de Stefan Matteau, un choix de fin de premier tour des Devils, pour Devante Smith-Pelly. Matteau n’a fait que passer.

En bref, ce type de transaction suscite toujours de l’espoir, mais produit rarement des résultats. Espérons pour le Canadien et pour Perreault que la tendance se renverse.