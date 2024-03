PHOTO STAN SZETO, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Vegas n’est pas la capitale du spectaculaire pour rien.

Les Golden Knights, champions en titre de la Coupe Stanley, ont attendu à quelques minutes de 15 h pour voler le spectacle à la date limite des transactions dans la LNH ; ils ont ajouté à leur formation l’attaquant Tomas Hertl dans une transaction monstre avec les Sharks de San José.

Une situation qui ne semble pas faire le bonheur de son coéquipier de longue date, le Québécois Marc-Édouard Vlasic, qui a publié un emoji en larmes sur le réseau social X.

Les Sharks reçoivent en retour un choix de premier tour en 2025, ainsi que le prometteur David Edstrom. Ce dernier, un centre de 19 ans de bon gabarit – à 6 pieds 2 pouces et 181 livres – compte 6 buts et 11 aides en 42 matchs avec Frolunda en Ligue suédoise. Les Sharks envoient avec Hertl, à la stupéfaction générale, des choix de troisième tour en 2025 et 2027.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Tomas Hertl lors d’un match des Sharks face au Canadien en 2022.

Les Sharks conservent aussi 17 % du salaire de 8,1375 millions de Hertl, valide encore pour les six prochaines saisons. Un contrat si long que l’attaquant n’était sur aucun radar en cette date limite des transactions.

Hertl compte 15 buts et 19 aides en 48 matchs cette saison. Il a connu des campagnes de 74, 64 et 63 points, entre autres, depuis 2018. Il est présentement sur la liste des blessés à long terme en raison d’une opération au genou gauche, mais sera de retour avant la fin de la saison régulière.

Le directeur général des Golden Knights, Kelly McCrimmon, peut certainement se frotter les mains de satisfaction à l’approche des séries. Il vient d’ajouter en quelques jours les attaquants Hertl et Anthony Mantha, ainsi que le défenseur Noah Hanifin.