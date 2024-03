Matt Rempe (73) et Ryan Reaves (75) l

Matt Rempe arpentait les rues de New York la semaine dernière.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Une voiture s’est immobilisée à la hauteur du géant des Rangers de New York.

Le conducteur a baissé sa vitre. « Que se passe-t-il ? », s’est demandé la recrue. Puis, les chants ont commencé.

« Ils disaient : “Rempe ! Rempe !” », a-t-il confié, le sourire accroché aux lèvres. « Et j’ai répondu : “Hey !”. C’était assez cool. »

L’attaquant de six pieds sept pouces attire l’attention ces derniers temps. Rempe a vécu de nombreux moments semblables à ceux-ci en huit matchs en carrière dans la LNH – surtout à cause de ses prouesses avec ses poings.

Le hockeyeur originaire de Calgary a laissé tomber les gants à sa première présence sur la patinoire contre le dur à cuire des Islanders de New York Matt Martin. Il a aussi dansé avec les colosses Nicolas Deslauriers, des Flyers de Philadelphie, et Mathieu Olivier, des Blue Jackets de Columbus.

Son visage, déjà difficilement reconnaissable en raison des nombreuses ecchymoses et égratignures attribuables aux nombreux coups de poing qu’il a encaissés, a de nouveau été mis à rude épreuve contre l’homme fort des Maple Leafs de Toronto Ryan Reaves au centre de la patinoire le week-end dernier.

« Ça ne s’invente pas, a dit Matt O’Dette, l’entraîneur de Rempe chez les Thunderbirds de Seattle dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest, au sujet de l’ascension de son ancien joueur. C’est digne d’un film. »

Et la Grosse Pomme a un nouveau héros.

Le joueur âgé de 21 ans a pris la pose dans un restaurant avec les deux yeux au beurre noir, a été surnommé affectueusement le « Rempire State Building » par les partisans de l’équipe, et a entendu son nom être scandé par la foule au Madison Square Garden.

« Incroyable, a admis Rempe, qui pèse 240 livres et qui possède une très longue portée. J’ai beaucoup de plaisir à vivre mon rêve. »

Rempe, qui fut le 165e choix du repêchage de la LNH en 2020, veut aussi démontrer qu’il sait jouer au hockey.

« Je peux faire beaucoup de choses, a assuré Rempe, qui a marqué un but et récolté une mention d’aide, en plus d’écoper 39 minutes de pénalité, en huit matchs dans le circuit Bettman. Je veux toutefois être celui qui défendra ses coéquipiers. »

C’est exactement ce qu’il a fait pendant ses 24 premières périodes de jeu dans la LNH.

« Ça n’est pas une tâche facile, a évoqué le défenseur des Rangers K’Andre Miller. Il a fait du bon boulot. »

Ça n’a toutefois pas toujours aussi été simple.

Rempe, qui a entrepris sa carrière dans la LNH à l’occasion du sixième anniversaire du décès de son père, n’a jamais oublié d’où il venait.

« Il a envoyé des textos à tout le personnel pour nous remercier, a dit O’Dette. Il y a mis l’effort, mais pour avoir réussi à concrétiser son rêve… c’est un jeune spécial. »

Rempe, entre-temps, n’a pas oublié ses proches à Calgary.

« Ma mère m’a dit : “Ton pédiatre quand tu étais petit a appelé”, a raconté Rempe. Il a appelé à la maison de ma mère et lui a dit à quel point il était fier de moi. »

Beaucoup de choses ont changé en trois semaines pour Rempe.

Et il savoure le moment présent – ainsi que sa nouvelle notoriété auprès des quidams dans la rue –, dans la ville qui ne dort jamais.

« L’attention médiatique est différente, a-t-il admis. Je rentre juste chez moi et je lis des livres.

« Ça a été vraiment cool, mais je veux garder les pieds sur terre », a-t-il conclu.