Rocket de Laval Depuis deux mois, Jakub Dobes est un gardien transformé

(Laval) S’il fallait identifier le joueur le plus amélioré chez le Rocket de Laval depuis le début de la saison, la grande majorité des observateurs opteraient pour le défenseur Logan Mailloux. Mais si un seul d’entre eux devait nommer le gardien de but Jakub Dobes, on ne pourrait lui reprocher de faire totalement fausse route.