Les Flames de Calgary préparent probablement une reconstruction importante.

Leur premier centre, Elias Lindholm, a été échangé aux Canucks récemment pour un choix de premier tour en 2024 et un attaquant, Andrei Kuzmenko, qui a permis à Vancouver de réduire sa masse salariale.

Selon toutes les informations en provenance de Calgary depuis quelques semaines, deux autres éventuels joueurs autonomes comme Lindholm, les défenseurs Noah Hanifin et Chris Tanev, seront les prochains à quitter.

Hanifin est lié entre autres à Boston et Tampa. On peut se demander ce que le Lightning pourrait offrir puisqu’il est dépourvu de choix de premier tour en 2024 et 2025, mais les Flames reconstruisent, ils peuvent se permettre d’attendre à 2026. Hanifin, 27 ans, 30 points en 56 matchs, 23 : 43 de temps d’utilisation, vaut au moins autant que le prix payé par les Bruins pour le défenseur Hampus Lindholm (aucun lien de parenté avec Elias) il y a deux ans : un choix de premier tour et deux choix de deuxième tour.

Tanev, 34 ans, un robuste défenseur droitier, efficace défensivement, mais limité offensivement, intéresse certainement la plupart des aspirants à la Coupe. Il rapportera minimalement un choix de deuxième tour.

On parle même à Calgary d’échanger le gardien numéro un, Jacob Markstrom, 34 ans, même si celui-ci détient encore deux années de contrat à un salaire annuel de 6 millions. Markstrom est lié aux Devils du New Jersey depuis plusieurs semaines. Il faudrait sans doute, pour faciliter cet échange, permettre aux Devils de larguer un joueur surpayé, mais la plupart de ceux-ci détiennent une clause de non-échange. Les Flames pourraient aussi absorber une portion de son salaire, mais on ne s’entendrait pas là-dessus, affirme Elliotte Friedman, de Sportsnet.

Reconstruire avec autant de trentenaires sous contrat à long terme, comme Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri et MacKenzie Weegar, n’est évidemment pas idéal. Il s’agit néanmoins d’une situation dont le directeur général Craig Conroy a hérité de son prédécesseur Brad Treliving, désormais à Toronto, et elle ne doit pas constituer un frein à la relance à long terme de cette organisation. Weegar pourrait peut-être trouver preneur, mais pas les deux autres.

Les Sharks n’ont pas boudé leur plaisir même s’ils vivaient un scénario semblable avec Logan Couture, Marc-Edouard Vlasic et Tomas Hertl. Ils ont même trouvé un club pour Erik Karlsson, qu’on croyait impossible à échanger.

Pour un club comme Calgary, et peut-être éventuellement Pittsburgh et Washington, une reconstruction fait rêver en prévision du repêchage de 2026. Y sera disponible un garçon de 16 ans à peine, Gavin McKenna, 16 ans depuis le 20 décembre… 81 points, dont 28 buts, en 50 matchs à Medecine Hat dans la Ligue junior de l’Ouest, probablement l’espoir le plus électrisant depuis Connor McDavid.

Malheureusement pour le Canadien, une reconstruction à Calgary n’améliorera pas la qualité du choix offert par Treliving en août 2022 pour se soustraire du contrat de Sean Monahan.

Les Flames devront être mauvais l’an prochain, mais pas trop. Si Calgary termine parmi les pires clubs de la LNH en 2024-2025 et se retrouve avec un choix dans le top 10, il aura le loisir de céder au Canadien le choix de premier tour reçu des Panthers de la Floride dans l’échange de Jonathan Huberdeau. À la lumière des succès des Panthers, ce choix se situerait à la fin du premier tour. Par contre, si les Flames connaissent une saison difficile, sans croupir pour autant dans la cave du classement, Montréal pourrait hériter d’un choix entre le 11e et 20e rang.

Amusons-nous à transposer le scénario à cette année pour faciliter la compréhension de la situation. En vertu de leur position actuelle au classement, les Flames détiendraient le 9e choix au total. Comme ce choix est situé dans le top 10, Conroy céderait le choix des Panthers, classés au premier rang du classement général. Malgré une déconfiture en séries, ce choix se situerait après le 26e rang.

Par contre, il suffirait que les Flames grimpent de deux rangs, devant le Kraken de Seattle, 57 points, comme Calgary, mais avec un match de plus à disputer, Minnesota, 58 points, un match de moins à disputer, ou encore Pittsburgh, 56 points, trois matchs de moins à jouer, pour que le choix de Calgary se retrouve au 11e ou 12e rang. Dans un tel cas, Montréal hériterait de ce choix. Mais il s’agissait seulement d’une illustration pour des fins de compréhension.

Conte de fées franco-québécois à Washington

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Pierrick Dubé

Pierrick Dubé vient d’être rappelé par les Capitals de Washington. Jamais repêché, ce jeune homme de 23 ans a entamé sa carrière chez les professionnels dans l’ECHL avec les Lions de Trois-Rivières il y a deux ans. Il a été promu avec le Rocket de Laval au cours de la saison, l’an dernier, et terminé l’année en force avec 32 points en 44 matchs. Il a joint l’organisation des Capitals de Washington et y a fait encore mieux, cet hiver, avec 24 buts en 50 matchs, d’où ce rappel.

Cet attaquant de 5 pieds 9 pouces est né à Lyon, en France. Après quatre ans dans la LHJMQ, à Québec, Chicoutimi, Trois-Rivières et Longueuil, son père, Roger, s’est exilé en France pour y jouer au hockey professionnel. Sa mère est Française. Il est déménagé au Québec à 14 ans, mais a toujours joué pour la France dans les rendez-vous internationaux. Quelle histoire formidable !