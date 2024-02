(Montréal) Maxim Massé ne s’en fait pas trop avec les listes des meilleurs espoirs, et il a un bon conseiller pour l’aider à se concentrer sur ce qui sera vraiment important pour qu’il vive son rêve de graduer un jour dans la LNH.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

L’attaquant des Saguenéens de Chicoutimi est considéré comme le meilleur espoir de la LHJMQ en prévision du repêchage de la LNH en juin 2024.

Massé a retenu l’attention avec cinq buts en autant de parties lors de la Coupe Hlinka-Gretzky l’été dernier. Il a été le seul espoir de la LHJMQ à recevoir une note de A de la part de la Centrale de recrutement de la LNH en début de saison.

Cependant, sa production avec les Saguenéens n’a pas connu la progression anticipée cet hiver. Après une récolte impressionnante de 62 points en 65 parties à sa première campagne dans la LHJMQ l’an dernier, Massé a amassé jusqu’ici 56 points en 54 rencontres.

Certains observateurs le classent maintenant à l’extérieur de la première ronde dans leurs projections. Massé, lui, est content de sa saison jusqu’ici puisqu’il croit avoir démontré non seulement quel joueur il est présentement, mais aussi celui qu’il pourrait devenir.

« C’est ça le but ! De démontrer qui vous êtes et qui vous pouvez devenir. Vous voulez jouer dans la LNH jusque dans la trentaine. Ce n’est pas le présent qui compte, c’est ce que vous pouvez devenir. Mais j’essaie de faire bonne impression à 17 ans », a dit Massé, mercredi, lors d’une disponibilité média au Centre Bell avec les meilleurs espoirs de la LHJMQ.

Cette perception du repêchage, Massé l’attribue notamment à l’attaquant des Kings de Los Angeles Pierre-Luc Dubois. Les deux ont été mis en contact par leur agence, qu’ils partagent.

« Mon agent m’a écrit pour me dire qu’il allait m’appeler. Nous avons parlé pendant une heure, a raconté Massé sur une discussion entre les deux joueurs plus tôt cette saison. Il m’a demandé comment je me sentais et comment il se sentait lors de son année de repêchage. Il n’était pas obligé de faire ça ! Lui, il m’a dit qu’il aurait été content si quelqu’un avait fait ça pour lui. Alors, moi, je suis content d’en profiter. »

Ce qui m’a marqué, c’est de me dire pourquoi mon année à 17 ans serait plus importante que celle à 18 ans ou 19 ans, a-t-il ajouté. Mon rang de sélection, est-ce que c’est ça qui va faire que je vais jouer dans la LNH ? Non. Il faut simplement travailler fort et prouver aux autres que vous voulez jouer dans la LNH un jour. Maxim Massé

Dubois a été sélectionné au troisième rang par les Blue Jackets de Columbus en 2016. Il a disputé une saison de plus dans la LHJMQ avant de faire sa place dans la LNH dès l’âge de 19 ans.

Dans son classement de mi-saison, la Centrale de recrutement de la LNH plaçait Massé au 23e rang parmi les patineurs nord-américains.

« Je vois les listes passer, mais ça ne me dérange pas. Je regarde les noms, puis après, je mets ça de côté, a dit Massé. Ce sont seulement des noms avec un numéro à côté. Ceux qui font les listes, ils n’ont jamais repêché de joueurs. […] Il suffit d’une équipe qui vous aime et ça peut tout changer. »

Des joueurs en hausse

Pour leur part, le défenseur Spencer Gill, de l’Océanic de Rimouski, et l’attaquant Raoul Boilard, du Drakkar de Baie-Comeau, semblent avoir gagné en valeur grâce à leur production cette saison.

Gill avait amassé seulement quatre aides en 41 parties à sa première campagne avec l’Océanic, avant d’exploser avec 10 buts et 26 aides en 53 rencontres cet hiver.

« Je joue avec confiance cette saison et j’ai aussi eu un bon été, ce qui m’aide beaucoup », a dit le Néo-Brunswickois de six pieds quatre pouces.

Gill est conscient que son format géant attire le regard des recruteurs. Il espère néanmoins ajouter du poids à sa charpente.

Après l’avoir qualifié d’espoir de qualité C en début de saison, la Centrale de recrutement de la LNH l’a classé au 38e rang des patineurs nord-américains à la mi-saison.

Boilard fait aussi écarquiller les yeux du côté de Baie-Comeau. Le centre dynamique a récolté 21 buts et 33 aides en 54 rencontres. Il a aussi brillé lors du match des meilleurs espoirs de la LCH, étant choisi le joueur le plus utile à son équipe.

Il avait été plus discret dans la BCHL l’hiver précédent, amassant 22 points en 48 matchs. Boilard ne regrette pas sa décision de délaisser le parcours vers la NCAA au profit de l’aventure dans la LHJMQ.

« Je sens qu’il y a plus d’attention autour de moi qu’en début de saison, a dit Boilard. Je joue selon mes forces et je montre le joueur que je suis ».

Boilard est le deuxième meilleur espoir de la LHJMQ selon la Centrale de recrutement de la LNH, qui le classait au 34e rang des patineurs nord-américains à la mi-saison.