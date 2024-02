Le partisan du Canadien a deux choix ce matin : se mettre en rogne à la suite de cette quatrième défaite consécutive, une dixième en treize rencontres, ou encore voir le côté positif des choses.

Début janvier, le CH détenait la huitième place en prévision du repêchage, sans pour autant aspirer aux séries éliminatoires. À trois points du douzième choix. Les revers successifs du Canadien, combiné aux récents succès des Sénateurs, du Wild, des Flames, du Kraken et, dans une certaine mesure des Sabres, permet aujourd’hui à l’organisation montréalaise de détenir le sixième rang en prévision de la loterie du repêchage.

Les Coyotes de l’Arizona, malgré une affreuse séquence de dix matchs consécutifs sans victoire, ont seulement deux points de retard, avec un match en main, et les Blue Jackets de Columbus sont à six points de Montréal avec deux matchs de plus à disputer.

Évoquer cet état de choses soulève toujours l’ire de certains fans. Mais ne nous mettons pas la tête dans le sable. Avec 35 matchs à disputer, à 13 points de la dernière place donnant accès aux séries, aussi bien améliorer son classement au repêchage et soutirer une autre pièce importante pour l’avenir de l’équipe avec un choix judicieux.

Au sixième rang, Montréal se donne aussi 7,5 % de chances de remporter la loterie et repêcher Macklin Celebrini au premier rang, comparativement à 3,5 % s’il était dixième.

Voici un bref aperçu de dix des meilleurs espoirs en prévision du repêchage de 2024. Ils ne sont pas placés dans un ordre particulier, à l’exception de Macklin Celebrini, le premier choix consensuel.

Dans un monde idéal, le CH repêcherait un attaquant costaud, ou encore un défenseur droitier, puisqu’il regorge déjà de défenseurs gauchers et d’attaquants de petite taille, mais il n’est jamais recommandé de choisir en fonction de ses besoins particuliers…

1. Macklin Celebrini

Centre, 6 pieds, 190 livres

Le gagnant de la loterie repêchera ce dynamique centre. À 17 ans seulement, Celebrini a 43 points, dont 23 buts, en seulement 28 matchs à sa première saison à Boston University. Il a été l’un des meilleurs de la formation canadienne au Championnat mondial junior même s’il était le plus jeune joueur de la formation. De la trempe de Connor Bedard, ou tout proche.

2. Artyom Levshunov

Défenseur droitier, 6 pieds 2 pouces, 198 livres

Levshunov a quitté la Biélorussie il y a deux ans pour s’établir aux États-Unis. Après une saison en USHL, il a amassé 28 points en 30 matchs à sa première année à Michigan State, dans la NCAA. Les équipes de la LNH n’auront donc pas à craindre qu’il ne demeure coincé dans la KHL. Il est très mobile, intelligent, doué offensivement, a une bonne éthique de travail, en bref, tout ce qu’on peut souhaiter chez un défenseur.

3. Anton Sylayev

Défenseur gaucher, 6 pieds 7 pouces, 207 livres

Un colosse qui peut rappeler Zdeno Chara à certains égards, pas le plus doué offensivement, malgré 11 points en 61 matchs en KHL avec le Torpedo, une production intéressante pour un si jeune joueur, à 17 ans, mais du type à briller contre les gros trios adverses sans pour autant être dépourvu complètement de flair offensif. Les clubs de la LNH savent qu’on gagne des Coupes Stanley avec des costauds en défense.

4. Cayden Lindstrom

Centre/ailier, 6 pieds 4 pouces, 216 livres

Une excellente combinaison de gabarit imposant, vitesse, habiletés offensives et d’ardeur au travail. Lindstrom a amassé 46 points, dont 27 buts, en 32 matchs à Medecine Hat dans la Ligue junior de l’Ouest. Mais sera-t-il disponible à compter du cinquième rang ?

5. Ivan Demidov

Ailier, 5 pieds 11 pouces, 168 livres

Un attaquant dynamique et électrisant encore trop vert pour aspirer à la KHL avec le puissant St. Petersburg – le SKA a prêté Matvei Michkov à un club de fond de classement, après tout –, mais trop fort pour les rangs juniors avec 60 points en 30 matchs.

6. Zeev Buium

Défenseur gaucher, 5 pieds 11 pouces, 165 livres

Un Lane Hutson en plus costaud. Il produit d’ailleurs à un rythme impressionnant à sa première saison dans la NCAA, avec 36 points en 28 matchs, sans être le patineur le plus dynamique. A impressionné au Championnat mondial junior pour les Américains derrière Hutson, justement.

7. Tij Iginla

Ailier, 6 pieds, 185 livres

Le prix de consolation si Cayden Lindstrom n’est pas disponible. Le fils du légendaire Jarome Iginla est un attaquant de puissance comme son père, tire de la gauche cependant contrairement au paternel. A amassé 66 points, dont 38 buts, en 52 matchs à Kelowna dans la Ligue junior de l’Ouest. Il grimpe dans les classements au fil de la saison. Pas le plus grand patineur pour l’instant, mais des mains souples et rapides.

8. Sam Dickinson

Défenseur gaucher, 6 pieds 3 pouces, 194 livres

Dickinson grandit au sein d’une organisation réputée, les Knights de London, où il a amassé 58 points en 55 matchs même s’il est l’un des plus jeunes joueurs admissibles au repêchage. Possède une bonne mobilité, surtout reconnu pour ses qualités offensives, mais doit améliorer son jeu défensif, même si ça ne constitue pas une lacune majeure comme d’autres espoirs de premier plan en défense, entre autres Zayne Parekh.

9. Berkly Catton

Attaquant, 5 pieds 11 pouces, 163 livres

Pas le plus costaud, mais production phénoménale de 89 points, dont 41 buts, en 54 matchs à Spokane, dans la Ligue junior de l’Ouest, et dix points en cinq matchs à la Coupe Hlinka/Gretzky chez les moins de 18 ans avec le Canada, dont il était le capitaine. Extrêmement rapide, de grandes habiletés individuelles, difficile à contrer.

10. Cole Eiserman

Ailier, 6 pieds, 196 livres

Certains le voyaient presque nez à nez avec Celebrini en début de saison. Sa cote a chuté de façon importante. Brillant joueur offensif, son désintérêt pour l’aspect défensif ne plaît pas aux recruteurs. Il doit marquer des buts, sans quoi il est presque complètement inutile. Il a amassé 60 points, dont 38 buts, en 37 matchs au sein du programme de développement américain, mais a été snobé par l’équipe américaine junior pour le Championnat mondial. Si le club qui le repêche parvient à lui apprendre à jouer de la bonne façon, il pourrait néanmoins connaître une très belle carrière.

Les Jets se réjouissent…

Les insuccès du Canadien font l’affaire des Jets de Winnipeg. Ils détiennent en effet le choix de deuxième tour du CH, situé au 38e rang à l’heure actuelle.

Ce choix a déjà beaucoup voyagé. Racontons son histoire, au risque de vous mettre de mauvais poil. Le 4 septembre 2021, Marc Bergevin a cédé un choix de premier tour en 2022 (reçu des Hurricanes pour la perte de Jesperi Kotkaniemi), et de deuxième tour en 2024 pour acquérir un centre qu’il croyait plus jeune et efficace que Phillip Danault : Christian Dvorak.

Les Coyotes ont utilisé le choix de fin de premier tour, 27e au total, auquel ils ont ajouté deux choix de deuxième tour, pour passer au 11e rang et repêcher Conor Geekie.

Le choix de second tour dans la transaction avec le CH a été cédé aux Kings de Los Angeles l’été dernier pour le défenseur Sean Durzi. Ce jeune homme de 25 ans est vite devenu le meilleur défenseur des Coyotes. Il a 30 points en 50 matchs, en route vers 49 points, et joue en moyenne 22 : 33, un sommet chez les Coyotes.

Les Kings ont donné ce choix aux Jets trois jours plus tard, avec Gabriel Vilardi, Alex Iaffalo et Rasmus Kupari, pour obtenir Pierre-Luc Dubois.

Si on devait se fier aux classements actuels, il y aurait seulement neuf rangs de différence entre le premier choix de premier tour obtenu des Jets pour Sean Monahan et le choix de second tour du Canadien obtenu par Winnipeg par l’entremise des Coyotes, puis des Kings…