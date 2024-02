Les Penguins ont subi une cinquième défaite en sept matchs au Minnesota. Échanger Jake Guentzel (au centre) semble de plus en plus probable.

Kyle Dubas exigerait un choix de premier tour et un espoir de qualité en retour de son attaquant Jake Guentzel, rapporte Elliotte Friedman, de Sportsnet.

Un confrère chevronné comme Friedman ne rapporte pas une telle information au hasard. On lui a chuchoté à l’oreille. Friedman ne spécule pas sur la valeur de l’attaquant des Penguins, il annonce le prix exigé par l’organisation pour les services de Guentzel…

Échanger Guentzel, joueur autonome sans compensation à compter du 1er juillet, marquerait un changement important dans la philosophie de l’équipe. Il y a huit mois à peine, on sacrifiait un choix de premier tour pour obtenir Erik Karlsson et on embauchait trois vétérans afin de donner à Crosby, Malkin et Letang une ultime chance de remporter la Coupe Stanley.

Le départ de Guentzel, le deuxième compteur de l’équipe, 51 points, dont 22 buts, en 49 matchs, un point de moins que Sidney Crosby, constituait un certain aveu d’abandon, non seulement pour cette saison, mais peut-être aussi l’an prochain, à moins de réembaucher Guentzel à compter de juillet.

Il serait irréaliste néanmoins pour les Penguins de s’accrocher à lui. Pittsburgh est désormais à sept points de la dernière place donnant accès aux séries, avec deux matchs de plus à disputer. Les Devils du New Jersey commencent à se détacher légèrement, trois points devant, mais avec eux aussi deux matchs de moins à jouer.

Friedman évoque un retour semblable à celui reçu par les Panthers de la Floride pour Claude Giroux en mars 2022 : Owen Tippett et un choix de premier tour.

Tippett, alors âgé de 23 ans, avait été repêché au dixième rang en 2017, mais les Panthers ne croyaient plus vraiment en lui. Il avait amassé 14 points, dont seulement six buts, en 42 matchs au moment de la transaction, à sa troisième saison chez les professionnels, presque cinq ans après avoir été repêché.

Ce colosse de 6 pieds 1 pouce et 210 livres a finalement ressuscité sa carrière à Philadelphie. Après ses 27 buts l’an dernier, il est en voie d’en marquer 31 cette année. Il vient de signer une monstrueuse prolongation de contrat de huit ans, moyennant 6,2 millions par année.

L’Avalanche aurait au préalable offert aux Flyers leur choix de premier tour et le jeune défenseur Justin Barron, a aussi révélé Friedman. Philadelphie a préféré l’offre des Panthers et Barron est passé au Canadien avec un choix de deuxième tour pour Artturi Lehkonen.

Tippett et Barron avaient un profil légèrement semblable : deux jeunes joueurs repêchés au premier tour un peu plus loin dans la hiérarchie des espoirs de leurs équipes respectives. Tippett a explosé, Barron cherche encore ses repères après avoir montré certaines promesses à Montréal.

Pour les Penguins, un tel échange pourrait se traduire par un choix de premier tour et le défenseur Philip Broberg, des Oilers. Par un choix de premier tour et Kaapo Kakko des Rangers. Par Vasili Podkolzin assorti d’un choix de premier tour des Canucks ou par Fabian Lysell et un choix de premier tour des Bruins.

Certains de ces clubs ne détiennent plus de choix de premier tour cette année, mais les Panthers, pour Giroux, avaient offert un choix de 2024, soit plus de deux ans après la transaction.

Rajeunir les Penguins

Se départir de Guentzel ne changerait rien à l’identité des Penguins : un club vieillissant, des joueurs grassement payés et peu de relève, mais cet échange représenterait un pas dans la bonne direction.

Les Penguins ont conservé leurs choix de premier tour lors des deux dernières cuvées. Owen Pickering, un défenseur gaucher de 6 pieds 4 pouces et 180 livres, 21e choix au total en 2022, ne devrait pas devenir le prochain grand défenseur des Penguins, il n’a d’ailleurs pas reçu d’invitation de l’équipe canadienne junior à l’aube de ses 20 ans, mais le premier choix de l’été dernier, 14e au total, le centre droitier Braden Yager, est un solide espoir, possiblement un centre de deuxième trio à long terme. Il a amassé 60 points en 40 matchs jusqu’ici à Moose Jaw, dans la Ligue junior de l’Ouest, même s’il ne faut pas se fier aux statistiques des joueurs de 20 ans dans les rangs juniors.

Échanger Guentzel pour un espoir intéressant et un choix de premier tour permettrait aux Penguins de garnir un peu davantage cette banque de jeunes, presque à sec il y a deux ans, et permettrait une phase de rajeunissement moins brutale.

Il faudra ensuite discuter avec Sidney Crosby, 36 ans, dont il restera seulement un an de contrat avant son autonomie complète en juillet 2025.

Malkin, Karlsson, Letang, Rust et Rakell seront néanmoins difficiles à échanger en raison de leur âge et de la durée de leur entente.

Pour l’heure, échanger Guentzel reste la décision à prendre.

Tomas Hertl sur la touche pour plusieurs semaines

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Tomas Hertl

Si les Sharks de San Jose entretenaient encore un minime espoir d’échanger leur meilleur compteur, Tomas Hertl, à la date limite des transactions, ils peuvent désormais oublier cette éventualité.

Hertl, 34 points, dont 15 buts, en 48 matchs, vient de subir une intervention chirurgicale pour solidifier des cartilages au genou et ratera plusieurs semaines.

Ce puissant centre de 6 pieds 3 pouces et 215 livres a jadis été considéré comme une vedette montante. Il a amassé 74 points, dont 35 buts, en 77 matchs en 2018-2019, à 25 ans.

Mais son contrat de huit ans pour 65 millions, signé à 28 ans, en mars 2022, et un certain plafonnement, en font un joueur presque impossible à échanger. Il aura 36 ans à la conclusion de son contrat, à un salaire annuel de 8,1 millions.

Malgré dix éventuels joueurs autonomes sans compensation, les Sharks ne devraient pas obtenir grand-chose de leur vente. On ne payera pas des choix de premier ou deuxième tour pour les Hoffman, Duclair ou Labanc.