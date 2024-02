Sarah Nurse (20), Natalie Spooner (24) et Emma Maltais (27)

PHOTO BRUCE KLUCKHOHN, ASSOCIATED PRESS

(Saint Paul) Pour une deuxième année d’affilée, le Canada a effacé un déficit de 3-0 pour remporter la Série de la rivalité contre les États-Unis.

La Presse Canadienne

Natalie Spooner et Emma Maltais ont toutes les deux réussi des doublés pour mener les Canadiennes à une dernière victoire de 6-1 contre les Américaines, dimanche.

La Québécoise Marie-Philip Poulin, de même qu’Ashton Bell, ont marqué dans cette quatrième victoire de suite de l’unifolié. Ann-Renée Desbiens a repoussé 24 rondelles.

« Je pense que cela en dit long sur la façon dont nous restons fidèles à notre jeu, même lorsque nous sommes en difficulté et confrontées à l’adversité, a déclaré Maltais. Je pense qu’aujourd’hui, on a montré beaucoup de caractère et nous allons continuer à avancer. »

Grace Zumwinkle a inscrit l’unique but des Américaines. Nicole Hensley a cédé trois fois sur 12 tirs, et Abbey Levy a repoussé sept des 10 tirs dirigés vers elle en relève.

Les États-Unis avaient signé des gains de 3-1, 5-2 et 3-2 pour prendre une avance de 3-0 dans cette série.

Le Canada est toutefois venu de l’arrière avec des victoires de 3-2, 4-2 et 3-0 pour s’assurer que le match de dimanche ait une signification.

« Les matchs entre le Canada et les États-Unis sont toujours excitants, a dit Spooner. Évidemment, sachant que nous étions menés dans la série, chaque match était important pour nous.

« Le match numéro 7, c’était comme un match pour la médaille d’or, notre Super Bowl, alors on était excitées en vue du match. »

Avec l’Associated Press