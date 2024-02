(Toronto) Humilié 6-1 par les Marlies de Toronto la veille et au cœur d’une lutte de tous les instants pour une place en séries éliminatoires, le Rocket de Laval a lancé un message à ses rivaux, samedi.

La Presse Canadienne

Xavier Simoneau et Nathan Légaré ont réussi des doublés, Logan Mailloux a récolté un but et deux aides et le Rocket a vaincu les Marlies 7-1.

« Ça montre notre résilience, a lancé Légaré après le match. On n’était pas satisfaits de notre performance [vendredi], et je pense que c’est une belle preuve de maturité de notre part. »

« Je suis très content de l’effort, a ajouté l’entraîneur-chef Jean-François Houle. Je pense qu’on a montré qu’on est capables de faire face à l’adversité. Ça n’a pas été un match facile hier, mais on a répondu. »

Filip Cederqvist et Jan Mysak ont également touché la cible pour le Rocket. Kasimir Kaskisuo a effectué 28 arrêts contre son ancienne équipe, remportant un cinquième match en six départs avec le club-école du Canadien de Montréal.

Roni Hirvonen a été le seul marqueur des Marlies. Appelé en relève en deuxième période, Dennis Hildeby a repoussé 11 rondelles.

Cette victoire a permis au Rocket de rester au plus fort d’une lutte très serrée dans la section Nord, alors que trois points séparent actuellement cinq équipes avant les matchs de samedi soir.

Le Rocket, qui avait perdu cinq de ses six derniers matchs avant celui-ci, s’est approché à deux points des Marlies, installés au troisième rang. Impliqués dans cette bataille, les Americans de Rochester, les Comets d’Utica et les Senators de Belleville devaient également être en action, samedi soir.

« Pour les gars c’est “le fun”. Je n’ai pas vraiment eu la chance de me battre pour les séries l’année passée, mais je sais qu’ici, ils l’ont fait, a lancé Légaré. On veut se battre jusqu’à la fin. »

Le Rocket profitera de quelques jours de congé avant une fin de semaine éprouvante à venir. La formation lavalloise disputera trois matchs en 44 heures à compter de vendredi en rendant visite au Wolf Pack de Hartford, aux Penguins de Wilkes-Barre/Scranton et à l’Islanders de Bridgeport.

« C’est très serré au classement et tous les matchs sont importants, a fait valoir Houle. Quand tu vas sur la route, si tu es capable de jouer pour ,500, tu te donnes une chance. »

Départ explosif

Les hommes de Houle ne voulaient pas subir le même sort que vendredi, de sorte qu’ils ont amorcé le match en force. Ils ont ainsi retraité au vestiaire avec une avance de 3-0 après 20 minutes de jeu.

Joshua Roy devait initialement prendre part au match, mais il a été rappelé par le Canadien. Cederqvist l’a remplacé dans la formation.

Le Suédois s’est assuré de laisser sa marque dans cette rencontre en inscrivant le premier filet, à 8 : 22 de la première. Après un arrêt miraculeux du bâton de Keith Petruzzelli aux dépens de Tobie Paquette-Bisson, Cederqvist a récupéré le retour pour briser le score vierge.

« [Cederqvist] s’est habillé deux minutes avant la réunion avant le match, a rigolé Paquette-Bisson. On lui disait qu’il allait sortir fort, et comme de fait, il a connu un bon match. »

Simoneau a doublé l’avance des visiteurs 49 secondes plus tard en avantage numérique, pendant que Kyle Clifford était au banc des pénalités.

Mysak a ensuite inscrit son 11e filet de la campagne avec 1 : 51 à jouer au premier tiers.

Malgré son arrêt sensationnel, Petruzzelli a cédé sa place à Hildeby en début de deuxième période après avoir permis trois buts sur 12 tirs.

Légaré aurait pu ajouter à l’avance des siens en fin de première, mais son tir lors d’une descente à deux contre un a raté la cible avec quelques secondes à écouler. Il s’est fait pardonner en deuxième en faisant dévier un tir d’Olivier Galipeau.

Simoneau a porté le pointage à 5-0 en poussant la rondelle entre les jambières de Hildeby, non sans devoir payer le prix tout juste devant le gardien. Mailloux en a ajouté seulement 1 : 13 plus tard avec un tir précis alors qu’il appuyait l’attaque.

Hirvonen a réduit l’écart avec un peu plus de deux minutes à écouler à l’engagement médian. C’était un premier but en huit parties dans la Ligue américaine pour l’espoir finlandais des Maple Leafs de Toronto.

Légaré a ajouté un but d’assurance à 6 : 52 de la troisième. C’était son quatrième but en infériorité numérique cette saison.

« Ça fait du bien de contribuer aux succès de l’équipe. C’est pas mal “le fun” de marquer dans une victoire, et on est pas mal satisfaits du résultat », a commenté Légaré.

Houle a dû gérer ses effectifs en défensive dans cette rencontre puisque Mattias Norlinder et Justin Barron ont quitté le match, blessés. Barron est toutefois revenu au jeu en troisième.