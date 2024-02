Les Marlies marquent cinq buts en troisième période et dominent le Rocket 6-1

(Toronto) Logan Shaw a inscrit un tour du chapeau et les Marlies de Toronto ont marqué cinq buts en troisième période pour vaincre le Rocket de Laval 6-1, vendredi.

La Presse Canadienne

Le Rocket a perdu cinq de ses six derniers matchs. Les deux équipes croiseront de nouveau le fer demain en après-midi, à Toronto.

Selon le défenseur Olivier Galipeau, rejouer contre la même équipe moins de 24 heures plus tard peut s’avérer une bonne chose après une telle défaite.

« C’est sûr qu’il faut tout de suite tourner la page, a dit le défenseur du Rocket. C’est sûr qu’en ce moment les gars sont frustrés, mais on va tourner la page ce soir et revenir demain avec un autre 60 minutes de hockey. »

William Villeneuve, Marshall Rifai et Joseph Blandisi ont aussi trouvé le fond du filet dans la victoire. Dennis Hildeby a repoussé 31 lancers pour les Marlies.

Mitchell Stephens a inscrit l’unique but du Rocket et Jakub Dobes a bloqué 34 tirs.

« On était dans le match après deux périodes, a déclaré l’entraîneur-chef du Rocket Jean-François Houle. Notre gardien a fait des arrêts clés. Les revirements nous ont vraiment coûté cher. Il y a eu beaucoup de jeux de mollesse ce soir. »

Les Marlies ont ouvert la marque lors du premier avantage numérique de la rencontre. Dobes n’a pas été en mesure de contrôler un tir et la rondelle s’est retrouvée dans le demi-cercle, pour Shaw, qui a marqué sur le retour.

Le Rocket a égalé le score seulement 14 secondes après le filet du capitaine des Marlies. La troupe lavalloise peut toutefois remercier Hildeby, qui est sorti derrière son filet et a fait une passe devant celui-ci, alors que Stephens passait par là.

Stephens n’a eu qu’à tirer du revers vers la cage abandonnée. Il s’agissait d’un sixième but cette saison pour l’attaquant, qui a été rappelé par le Canadien de Montréal plus tôt cette saison.

Le Rocket a obtenu un avantage numérique après que Logan Mailloux ait frappé solidement Ryan Tverberg. Mailloux et Blandisi ont ensuite jeté les gants, mais Blandisi a aussi écopé de 12 minutes de pénalité supplémentaires à titre d’instigateur.

Les Marlies, qui ont dominé la majorité des 10 dernières minutes de la première période, ont conclu l’engagement avec une avance de 17-6 au chapitre des tirs.

Dobes a tenu les siens dans le coup en début de deuxième vingt, réalisant quelques bons arrêts sur des relances rapides des Marlies, qui ont commencé la période médiane de la même manière qu’ils ont terminé celle d’avant.

Le gardien du Rocket a volé un but à Alex Steeves lors d’un surnombre à trois contre un en sortant la jambière droite, à 6 : 20 de jeu.

À force d’attaquer et d’obtenir des surnombres, les Marlies ont fini par reprendre les devants en troisième période. S’amenant à deux contre un, Zach Solow a ralenti pour attendre que son défenseur Villeneuve arrive en relais. Le Québécois a battu Dobes d’un tir du côté du bouclier pour son deuxième filet de la campagne.

Rifai a doublé l’avance des siens à mi-chemin au troisième vingt à l’aide d’un tir de la pointe que Dobes n’a pas semblé bien voir.

Shaw est venu porter un dur coup au Rocket en portant le score à 4-1 à 10 : 47 de jeu au troisième engagement. Shaw a inscrit son deuxième but du match en fonçant rapidement au filet, touchant la cible 15 secondes après Rifai.

Blandisi a marqué dans un filet désert et Shaw en a ajouté un peu plus tard, alors que Dobes était de retour devant la cage du Rocket.

« C’était 1-1 après deux périodes et on savait déjà que ce n’était pas notre meilleur match, a dit Galipeau. Quand ce n’est pas ton meilleur match, tu gardes les choses simples. C’était vraiment des petits détails qui ont fait la différence et la chaîne a débarqué. »

L’attaquant du Rocket Emil Heineman s’est blessé au haut du corps en deuxième période et n’est pas revenu au jeu.