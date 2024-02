La dernière fois qu’on a vu Alex Newhook, c’était en date du 30 novembre, au Centre Bell.

Si nos calculs sont bons, l’attaquant de 23 ans a ainsi raté 27 matchs le temps de se remettre de cette blessure à la cheville gauche.

Si nos calculs sont bons, aussi, on présume qu’il a dû trouver le temps long.

« Quand on apprend une telle nouvelle et aussi le temps estimé avant un possible retour au jeu, il n’y a rien de plus à faire, a-t-il sagement expliqué vendredi à Brossard. Ce fut quand même l’occasion de prendre une pause psychologique. C’est une saison chargée, alors quand on se retrouve avec un congé forcé comme ça, on peut en profiter pour recharger les piles. C’est ce que j’ai fait. Je suis en pleine forme et je pense que ça va paraître lors des matchs. »

Ça pourrait paraître à compter de samedi au Centre Bell, lors de la visite des Stars de Dallas. Newhook n’a pas voulu confirmer que ce sera le moment de son grand retour, mais à le voir aller à l’entraînement de vendredi, il avait l’air d’un gars qui va se remettre à jouer dans un avenir très rapproché.

En plus, lors de l’entraînement de vendredi, il s’est entraîné avec le premier groupe de l’avantage numérique, en compagnie de Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky, Cole Caufield et Mike Matheson. C’est d’ordinaire le signe d’un retour assez imminent.

« Le timing sera un défi, a-t-il ajouté. Ça va peut-être prendre quelques présences, quelques matchs, avant de le retrouver, mais ça devrait aller.

Ça fait 10 semaines que j’attends… Je vais devoir m’assurer d’être fin prêt mentalement aussi. D’un point de vue physique, je me sens à 100 % de mes capacités, et je n’irais pas sur la glace si ce n’était pas le cas. Je ne voulais pas précipiter mon retour ; il y a des gars qui se blessent à nouveau en tentant de revenir trop vite. Alex Newhook

Pour l’heure, Martin St-Louis ne tient pas à dévoiler ses cartes, mais à l’entraînement de vendredi, Alex Newhook était au centre d’un trio complété par Rafaël Harvey-Pinard et Joel Armia.

On comprend que le récent départ de Sean Monahan en direction de Winnipeg vient faire en sorte que Newhook aura toutes les chances de montrer ce qu’il peut faire à titre de centre d’ici à la fin de la saison.

« Alex a un côté offensif à son jeu, ça va nous aider, a expliqué St-Louis vendredi. Mais il vient de rater plusieurs matchs, et il va avoir besoin d’un peu de temps afin de retrouver son rythme. »

Ça prendra le temps que ça prendra, parce que de toute façon, Newhook commence à être habitué d’attendre.

« Ce fut difficile de devoir arrêter comme ça, a-t-il ajouté. Mais je me suis concentré à bien préparer mon retour au jeu, et je pense que j’y suis arrivé. »