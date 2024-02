Sean faisait un peu de tout pour nous, et il le faisait très bien. Mais il n’est plus ici, et il nous appartient de prendre le relais. Sean jouait sur l’avantage numérique et se chargeait des mises en jeu à gauche, mais c’est une belle occasion pour les autres, moi le premier. Je dois être plus constant en attaque et créer plus d’occasions de marquer.