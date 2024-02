(Laval) La pause du match des étoiles est souvent bénéfique pour recharger les batteries et il semble que le Rocket de Laval en a bien besoin.

Simon Servant La Presse Canadienne

Même s’il n’a pas connu un mauvais match, samedi après-midi, le club-école du Canadien de Montréal s’est incliné 3-1 aux mains des Americans de Rochester, après avoir signé une convaincante victoire de 6-2, la veille.

Lorsqu’un journaliste lui a fait remarquer que son équipe venait de perdre quatre de ses cinq dernières sorties, l’entraîneur-chef Jean-François Houle a pris quelques secondes pour faire le calcul. Lorsqu’il s’est rendu compte que c’était bel et bien le cas, il est arrivé à une conclusion toute simple.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle

« Nous allons apprécier cette pause », a-t-il dit en souriant.

Après un début de saison difficile, les Lavallois se sont replacés dans le portrait des séries en remportant 13 matchs sur 16. Pendant sa récente séquence d’insuccès, le Rocket a cependant commis beaucoup de revirements et il n’a pas offert la même qualité de jeu.

Les plus courageux préféreraient reprendre l’action rapidement pour tenter de faire tourner le vent, mais pour Houle, le mot d’ordre envers ses hommes pendant le congé de quatre jours prévu au calendrier sera le repos.

« Nous demandons aux joueurs de prendre du repos et de revenir prêts dans quatre jours pour tenter une poussée vers les séries. Ça ne paraît pas comme ça, mais le nombre de matchs dégringole et ils sont tous importants. Au retour, nous partons sur la route pour deux semaines. Il faut simplement prendre du recul et être prêts », a souligné l’entraîneur-chef.

Le Rocket occupe actuellement le sixième échelon de la section Nord de la Ligue américaine de hockey, mais seulement trois points séparent les Marlies de Toronto, en troisième place, des Comets d’Utica, qui sont septièmes.

Un seul joueur de la formation lavalloise ne pourra pas profiter de ce long congé : le défenseur Logan Mailloux. Il aura toutefois une bonne raison, car il représentera l’équipe au match des étoiles.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Logan Mailloux

Mailloux a connu des hauts et des bas cette saison, mais il se trouve au deuxième rang des défenseurs recrues de la Ligue américaine avec 29 points. Il a obtenu au moins un point lors de 11 de ses 14 derniers matchs, montrant du progrès dans son jeu.

Le choix de première ronde du Tricolore en 2021 s’attend à avoir beaucoup de plaisir parmi l’élite de la ligue.

« Je pense que ce sera très plaisant. Il y a plusieurs bons joueurs de partout à travers la ligue qui y seront. Je pense que ce sera une très belle expérience », a exprimé Mailloux.

Houle a pour sa part mentionné qu’il tenterait de se tenir loin de son ordinateur pendant la pause, mais il pensera sûrement à ce qu’il peut faire pour redresser la barque. Le quatrième trio, composé des jeunes Jan Mysak, Jared Davidson et Riley Kidney, lui a peut-être donné une première piste de solution.

Alors que le Canadien pourrait procéder à quelques rappels pour regarnir sa formation, à l’aube de la date butoir des échanges dans la LNH, Mysak, Davidson et Kidney ont montré contre les Americans qu’ils pouvaient prendre les bouchées doubles.

« Si nous devons perdre des joueurs, je pense que ces trois-là sont capables de jouer plus haut dans notre formation. Ça nous donne des options. C’est important d’avoir de la profondeur, surtout si nous voulons tenter une poussée pour les séries », a noté Houle.

On peut sortir les joueurs et les entraîneurs du hockey, mais il ne restera qu’à voir si l’on peut sortir le hockey des joueurs et des entraîneurs.