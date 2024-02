Barron et Gignac obtiennent trois points dans une victoire de 6-2 du Rocket

(Laval) Justin Barron a amassé trois points et le Rocket de Laval a aisément vaincu les Americans de Rochester 6-2, vendredi soir, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

Barron, qui a été rétrogradé dans la Ligue américaine de hockey il y a environ deux semaines, avait mis un peu de temps à se mettre en marche avant sa soirée d’un but et deux aides contre les Americans. Il avait récolté une mention d’assistance à ses quatre premières parties.

Le Rocket (19-17-6) connaissait un creux de vague, après avoir subi trois revers consécutifs, dont un aux mains des Americans, mais il a dominé le match d’un bout à l’autre pour retrouver le chemin de la victoire.

Lias Andersson a trouvé le fond du filet à deux reprises alors que Joshua Roy, Mitchell Stephens et Philippe Maillet ont tous les trois ajouté un but. Brandon Gignac a participé à trois filets des siens pour atteindre le plateau des 100 points avec le club-école du Canadien de Montréal.

Jakub Dobes s’est signalé à quelques occasions dans une cause gagnante et il a terminé le match avec 24 arrêts.

Lukas Rousek et Jeremy Davies ont répliqué pour les Americans (20-16-4), qui ont encaissé un deuxième revers d’affilée. Dustin Tokarski a cédé cinq fois en 32 lancers.

Les deux équipes en découdront samedi après-midi, encore au domicile des Lavallois.

Sur les chapeaux de roues

Les partisans qui sont arrivés en retard au match ont manqué les meilleurs moments de la première période. Les deux équipes se sont notamment échangé trois buts en 3 : 34 et Dobes a réalisé deux très beaux arrêts.

D’abord, dès la 27e seconde, Barron a intercepté une passe à la ligne bleue et il a rapidement refilé le disque à Gignac. L’attaquant du Rocket a ensuite glissé la rondelle vers Andersson, qui a complété facilement le tic-tac-toe.

Les Americans ont mis moins de deux minutes avant de ramener les deux formations à la case départ. Rousek a facilement contourné Barron et il a surpris Dobes grâce à un tir du revers dans la lucarne.

La troupe de Jean-François Houle s’est ressaisie seulement 1 : 43 plus tard. Gignac est entré en vitesse en zone ennemie et il a laissé la rondelle derrière à Barron. Le jeune défenseur a décoché un lancer des poignets qui a touché le poteau à la gauche de Tokarski avant de pénétrer dans le filet.

Le Rocket a immédiatement connu un moment de flottement et Isak Rosen a servi une tasse de café à Mattias Norlinder, mais il s’est buté à Dobes. Le gardien tchèque s’est également signé en effectuant un spectaculaire arrêt de la mitaine aux dépens de Jiri Kulich, lors d’une supériorité numérique.

Ces deux arrêts ont semblé faire changer le momentum et les favoris locaux ont récompensé leur gardien en inscrivant un troisième but.

À l’image du deuxième but, Xavier Simoneau est entré en vitesse avant de remettre le disque à Norlinder. Son tir bas a été bloqué par Tokarski, mais Stephens a sauté sur le retour pour accentuer l’avance des siens.

Les visiteurs ont été plutôt timides au deuxième vingt et le Rocket a pu travailler à sa guise. Lors d’un avantage numérique, alors qu’il restait un peu plus de deux minutes à la période, Roy a accepté une passe de Maillet et il a trompé la vigilance de Tokarski du côté rapproché.

Le Rocket s’est distancé encore plus après seulement 34 secondes du troisième engagement. De sa zone, William Trudeau a rejoint Maillet à l’autre ligne bleue et le vétéran a touché la cible avec un tir des poignets par-dessus la mitaine du gardien des Americans.

La formation de Rochester a sauvé la face à mi-chemin dans la période, par l’entremise de Davies, mais Andersson a scellé l’issue dans un filet désert.