Brandon Gignac a marqué le seul but du Rocket

(Laval) Il y avait encore de l’essence dans le réservoir du Rocket de Laval, mais le manque d’exécution a éventuellement fait la différence, samedi.

Simon Servant La Presse Canadienne

Une erreur en avantage numérique a permis à Brett Murray de briser l’égalité et les Americans de Rochester ont triomphé 3-1 aux dépens du Rocket, à la Place Bell.

Complètement dominés la veille, dans une défaite de 6-2, les Americans (21-16-4) ont joué avec beaucoup plus d’aplomb lors de ce deuxième affrontement en moins de 24 heures.

N’eût été son opportunisme, la performance du gardien Devon Levi et le manque de finition du Rocket, la formation de Rochester aurait toutefois pu quitter Laval sans aucun point dans ses bagages.

« Ils ont été plus solides qu’hier, mais notre intensité était là. Nous avons obtenu trois occasions dangereuses avec trois minutes à écouler au match. Ç’aurait été plaisant de créer l’égalité, mais l’effort était là », a observé l’entraîneur-chef Jean-François Houle.

Une douzaine de minutes plus tôt, Murray s’était échappé et il avait trompé la vigilance de Jakub Dobes grâce à une belle feinte du revers. Sur la séquence, Philippe Maillet a perdu la rondelle le long de la bande et Logan Mailloux n’a pas été en mesure d’intercepter la passe en direction de Murray.

« J’ai tenté de frapper la rondelle au vol, mais je l’ai ratée. À 1-1, tu ne peux pas te faire marquer un but en désavantage numérique. C’est comme ça que tu perds des matchs », a analysé Mailloux, qui sera le représentant de l’équipe au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey, dimanche et lundi.

Pendant la partie, le Rocket (19-18-6) a voulu en faire un peu trop en quatre supériorités numériques et il a raté quelques occasions de marquer.

« Notre avantage numérique a été moyen ce soir. Oui, nous avons eu des occasions, mais ce n’est pas constant notre affaire. Et c’était un gros but à donner. Ce sont des moments importants dans le match et il faut retirer des leçons de ça. Nous ne pouvons pas commettre un revirement si près de la ligne bleue », a ajouté Houle.

Brandon Gignac a été l’auteur du seul but du club-école du Canadien de Montréal. Dobes a encore une fois reçu la confiance de Houle et il a réalisé 25 arrêts dans une cause perdante.

Isak Rosen et Mason Jobst, dans un filet désert, ont aussi marqué pour les Americans, qui ont devancé le Rocket au classement de la section Nord de la Ligue américaine de hockey.

Levi a parfois joué de chance, mais il a aussi effectué plusieurs beaux arrêts pour freiner la tentative de remontée des Lavallois. Il n’a cédé qu’une seule fois en 33 lancers.

Le Rocket profitera de quatre journées complètes de congé avant de prendre la direction de Toronto pour y affronter les Marlies, vendredi prochain.

Duel serré

Après la cinglante défaite de vendredi soir, personne n’a été surpris de voir les Americans connaître un bon début de match, samedi après-midi. Ils ont cependant eu chaud lorsque le Rocket a trouvé le fond du filet, à 13 : 37.

Après que Jan Mysak eut forcé Brendan Warren à commettre un revirement devant son gardien, Levi a stoppé un tir à bout portant de Jared Davidson. Riley Kidney a poussé la rondelle derrière la ligne rouge, mais l’arbitre a refusé le but parce qu’il venait de siffler l’arrêt du jeu.

« J’ai effectué un lancer et j’ai ensuite foncé au filet. Je ne suis pas sûr de ce qui s’est passé, mais l’arbitre pensait que la rondelle était couverte et il a sifflé », a déclaré Davidson.

Les visiteurs ont profité de cette chance pour véritablement ouvrir le pointage, un peu plus de trois minutes plus tard.

Lors d’une contre-attaque rapide, Rosen a remis le disque à Tyson Jost, qui l’a immédiatement refilé à Jiri Kulich. Le tir du tchèque a été bloqué par Dobes, mais le retour s’est arrêté au pied de Rosen, qui a fait mouche.

Les Lavallois ont tenté de créer l’égalité avant la fin du premier engagement, mais ils ont finalement dû attendre le début de la deuxième période pour le faire.

Lias Andersson a déculotté Kale Clague à la ligne bleue et il a passé la rondelle à Gignac pour orchestrer un surnombre. Gignac a échappé à la couverture d’Ethan Prow et il a servi une superbe feinte à Levi pour marquer son 14e but de la campagne.

Les deux équipes ont maintenu un rythme de jeu soutenu lors de la période médiane, sans ajouter un but à leur total. Le Rocket a notamment gaspillé deux occasions en avantage numérique en jouant avec un peu trop de dentelle.

Les difficultés avec un joueur en plus se sont poursuivies en troisième période, alors que les Americans ont dénoué l’impasse en désavantage numérique. Justin Richards a fourni un deuxième effort pour lancer Murray en échappée et ce dernier a déjoué Dobes pour donner les devants aux siens.

Le Rocket a accentué la pression dans les dernières minutes de la période, mais il s’est buté à Levi avant que Jobst vienne fermer les livres.