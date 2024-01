L’attaquant recrue des Blue Jackets de Columbus, Adam Fantilli, devrait manquer huit semaines de jeu après avoir été coupé au mollet gauche par une lame de patin lors du match de dimanche à Seattle.

Associated Press

La blessure de Fantilli, 19 ans, annoncée par l’équipe mercredi, est le plus récent coup dur pour les Blue Jackets, qui occupent la dernière place du classement de leur division. Dimanche, ils ont annoncé que l’attaquant Patrik Laine entrait dans le programme d’assistance aux joueurs de la LNH/Association des joueurs. Laine sera absent de l’équipe pour une durée indéterminée pendant qu’il recevra des soins dans le cadre du programme conjoint.

Laine, qui était considéré comme l’un des meilleurs buteurs de l’équipe, n’a pas joué depuis qu’il s’est cassé la clavicule gauche lors d’un match à la mi-décembre. En raison de cette blessure, il a été limité à 18 matchs et a enregistré six buts et trois passes.

Fantilli fait partie des meilleures recrues de la LNH cette saison et est le troisième meilleur buteur de l’équipe avec 12 buts et 15 passes. Il est troisième ex aequo pour les buts et quatrième pour les points parmi toutes les recrues. Il se classe également au deuxième rang des joueurs de première année avec 115 tirs au but.

Le natif de Nobleton, en Ontario, a été sélectionné par Columbus avec le troisième choix de la séance de repêchage de la LNH de 2023.

Les Blue Jackets reprendront leurs activités après la pause du Match des étoiles le 10 février lorsqu’ils accueilleront Tampa Bay.