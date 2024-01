Patrik Laine (29) célèbre après un but en décembre dernier.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Les Blue Jackets de Columbus ont annoncé dimanche après-midi que l’attaquant Patrik Laine a demandé à entrer dans le programme d’aide aux joueurs de la LNH.

Associated Press

« Il sera indisponible pour le club pour une période indéterminée pendant qu’il recevra des soins, a expliqué l’équipe. Selon les termes du programme conjoint de la LNH et de l’Association des joueurs, il reviendra au club lorsque les administrateurs du programme l’autoriseront à jouer sur la glace. »

« Patrik a tout notre soutien et notre seule préoccupation est son bien-être, a ajouté le directeur général des Blue Jackets Jarmo Kekalainen. Par respect pour Patrik, nous ne ferons aucun autre commentaire. »

Laine, autrefois prolifique marqueur, vit en ce moment une saison très difficile. Il ne compte que 6 buts et 3 aides en 18 matchs. Il a raté les 17 derniers matchs des siens en raison d’une fracture de la clavicule gauche.

Le Finlandais de 25 ans a reconnu avoir eu des problèmes de santé mentale à certains moments de sa carrière professionnelle. En octobre, il s’est engagé à faire un don de 1000 dollars pour chaque point obtenu cette saison à OhioHealth pour les ressources et le soutien en matière de santé mentale dans la région de Columbus.

Il est le troisième joueur de la saison à participer au programme de la LNH et de l’AJLNH, après Samuel Girard du Colorado en novembre et son coéquipier de l’Avalanche Valeri Nichushkin ce mois-ci.

Girard, qui s’est ouvert sur l’anxiété et la dépression qui l’ont conduit à l’abus d’alcool, a été absent du hockey pendant environ un mois. Il a repris l’entraînement en novembre et a joué son premier match la veille du Nouvel An.